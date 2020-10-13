В Улан-Удэ усилили рейды по соблюдению масочного режима на транспорте

Чиновники отмечают рост сознательности пассажиров





В Улан-Удэ проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте идет в усиленном режиме, сообщает Комитет по транспорту и потребительскому рынку администрации города. Рейды совместно с ГИБДД Бурятии и представителями Ространснадзора проводятся ежедневно на разных маршрутах.

По словам ведущего специалиста отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту Сергея Мясникова, горожане в большинстве своем стараются соблюдать масочный режим.- Пассажиры повысили свою гражданскую бдительность и при проезде в общественном транспорте, если видят, что другой человек не соблюдает масочный режим, делают замечания сами, - отмечает чиновник.Специалисты Комитета по транспорту проводят профилактические беседы, рассказывают о правилах, которые должны соблюдаться в условиях распространения коронавирусной инфекции. К злостным нарушителям санэпидрежима могут применяться меры административной ответственности в виде штрафов.- Но у нас нет задачи – оштрафовать всех, кто без маски, - говорит специалист Комитета по транспорту. – Главное, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью и окружающих людей. Ношение маски – один из способов не заразиться самому и не подвергать опасности других пассажиров. Еще раз подчеркну, что большинство горожан относят к этому с пониманием, реагируют на наши просьбы. Практически у всех есть с собой маски. Бывает, поговорил по телефону, забыл надеть маску, или покурил, положил в карман, забыл вытащить. Поэтому просим всех горожан быть внимательнее, носить маски.Водители общественного транспорта также при посадке пассажиров без масок обязаны их проинформировать, напомнить о необходимости соблюдения масочного режима.Рейды в общественном транспорте города будут продолжены, пообещали в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ