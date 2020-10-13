Большинство жителей Бурятии вернулись из Турции здоровыми

В этом им помогли солнце, море и витамин Д3





Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора Бурятии, с 1 августа в Турции побывала почти тысяча жителей республики. Вернувшись домой, они вынуждены были сделать платные тесты на коронавирус. Из почти тысячи человек лишь в девяти случаях тесты показали положительный результат. В результате туристы, в основном не проявлявшие клинических симптомов, были вынуждены просидеть дома на карантине ещё 14 дней после отдыха.

Впрочем, медики говорят, что положительный результат такого ПЦР-теста вовсе не говорит о том, что человек заражён коронавирусом. Ведь последующие тесты либо давали совершенно другую картину, либо не подтверждались компьютерной томографией. В результате в Бурятии медики в основном полагаются не на тесты, которые часто дают ложноположительные результаты, а на клиническую картину, рентгенографию лёгких и компьютерную томографию. Большинство же выявленных с коронавирусом бурятских туристов либо перенесли его бессимптомно, либо в очень легкой степени. По словам врачей, иной вариант у отпускников трудно и представить.-У отдохнувших на море туристов наверняка был закрыт дефицит витамина Д, который вырабатывается под воздействием прямых солнечных лучей и играет важнейшую роль в противодействии вирусным заболеваниям, - говорит участковый врач Наталья Раднаева. - Неслучайно во времена СССР такое важное значение придавалось летнему отдыху на море, после которых дети аллергики и часто болеющие ОРЗ переходили в разряд практически здоровых.Как отмечают туроператоры Бурятии, в связи с переходом на дистанционное обучение и вероятным продлением осенних каникул спрос на туры в Турцию значительно вырос. Там теплый сезон продлится до начала ноября.Фото: pixabay.com