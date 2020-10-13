Попова против блокировки экономики из-за коронавируса

Почти во всех регионах России сейчас безопасно учиться в школах очно, также подчеркнула глава Роспотребнадзора









«Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны, для населения целого ряда других стран <...> позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно <...>, [и] несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то <...> предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», - сказала она на международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).



Кроме того, Попова отметила, что уровень охвата населения ПЦР-тестированием на коронавирус не снижался даже летом. По ее словам, субъекты России делают не менее 155 тестов на 100 тысяч человек в сутки в каждом населенном пункте, и это очень высокая планка. При этом по выходным число сделанных исследований практически не снижается.



Очное обучение в школах



Обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах России организуется безопасно, отметила Попова.



«С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе», - сказала она.



Попова подчеркнула, что нет необходимости держать школьников дома. «Это подтверждено исследованиями наших ученых. С августа мы начали мониторинг на наличие вируса у здоровых детей, школьников и студентов. Здесь было не больше 2% на 1 сентября от общего количества исследований в популяции», - пояснила Попова.



Глава ведомства добавила, что был начат в августе также мониторинг наличия респираторных вирусов среди как школьников, так и людей в трудоспособном возрасте. Вирусы были выявлены практически у 10%.

Она также рассказала, что в этом году был организован летний отдых в оздоровительных лагерях для более чем 1 млн школьников. Осложнений в связи с заболеваемостью респираторными и кишечными инфекциями не было выявлено ни в одном учреждении.



Фото: kremlin.ru Необходимость ограничивать деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов российской экономики из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией сегодня отсутствует. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС «Этот опыт работы системы в целом для населения всей страны, для населения целого ряда других стран <...> позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно <...>, [и] несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то <...> предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», - сказала она на международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).Кроме того, Попова отметила, что уровень охвата населения ПЦР-тестированием на коронавирус не снижался даже летом. По ее словам, субъекты России делают не менее 155 тестов на 100 тысяч человек в сутки в каждом населенном пункте, и это очень высокая планка. При этом по выходным число сделанных исследований практически не снижается.Обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах России организуется безопасно, отметила Попова.«С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе», - сказала она.Попова подчеркнула, что нет необходимости держать школьников дома. «Это подтверждено исследованиями наших ученых. С августа мы начали мониторинг на наличие вируса у здоровых детей, школьников и студентов. Здесь было не больше 2% на 1 сентября от общего количества исследований в популяции», - пояснила Попова.Глава ведомства добавила, что был начат в августе также мониторинг наличия респираторных вирусов среди как школьников, так и людей в трудоспособном возрасте. Вирусы были выявлены практически у 10%.Она также рассказала, что в этом году был организован летний отдых в оздоровительных лагерях для более чем 1 млн школьников. Осложнений в связи с заболеваемостью респираторными и кишечными инфекциями не было выявлено ни в одном учреждении.Фото: kremlin.ru