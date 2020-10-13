В Бурятии применяют биодеградируемые материалы при лечении переломов

Травматологи Детской республиканской клинической больницы проводят успешные операции юным пациентам





В Бурятии травматологи Детской республиканской клинической больницы начали применять биодеградируемые материалы при лечении переломов костей у детей. Уже выполнены три операции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Преимущество таких имплантатов в возможности полного их рассасывания, что избавляет от необходимости повторной операции по удалению устройства и, соответственно, предотвращает повреждение тканей.



В конце сентября в приемный покой Детской республиканской клинической больницы поступил десятилетний мальчик с закрытым переломом обоих костей предплечья. Дежурные врачи Дмитрий Бадмаев и Александр Цыбанов впервые применили стержни - имплантаты из биодеградируемого материала для остеосинтеза костей. Операция прошла успешно и на сегодня мальчик уже выписан домой. Теперь уже ему не потребуется повторная операция, необходимы лишь ношение в течение некоторого времени гипсовой повязки и рентген – контроль.



В начале октября поступил 15-летний подросток с закрытым переломом со смещением медиального надмыщелка плечевой кости. Александр Цыбанов и Василина Гармаева выполнили экстренную операцию – открытую репозицию апофизеолиза надмыщелка и остеосинтез плечевой кости биодеградирующим винтом.



Также ребенку из Прибайкальского района со сложным переломом – вывихом Монтеджи правой конечности - при проведении операции хирургами Александром Цыбановым и Соелом Цыденовым был применен современный биодеградируемый материал.



Применение современных научных достижений в медицине для скорейшего выздоровления детей осуществляется благодаря национальному проекту «Здравоохранение», утвержденному указом президента России Владимира Путина.



Фото: egov-buryatia.ru/national-project



