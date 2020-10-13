В Бурятии долечивать больных COVID-19 будут в гостиницах и детских лагерях

Рост числа ежесуточно выявляемых случаев коронавируса ведет к дефициту больничных коек
В Бурятии создадут дополнительные койки для долечивания пациентов с коронавирусом в стационарных условиях, но на базе гостиниц и детских лагерей. Такое решение принял сегодня оперштаб по борьбе с COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.
После проведения управлением Роспотребнадзора необходимых мониторинговых исследований на соответствие помещений рассматриваемым целям на базе этих объектов будут созданы стационары для пациентов, которые находятся на завершающей стадии лечения от COVID-19. Это пациенты, у которых не проявляются респираторные симптомы, и их состояние оценивается как удовлетворительное.
Этот вопрос сейчас отрабатывают специалисты минздрава, минтуризма и администрации Улан-Удэ, уточнили в пресс-службе.
Как сообщал «Номер один», сегодня в Бурятии поставлен печальный антирекорд по числу больных коронавирусом, выявленных за сутки – 110 человек. В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1056 пациентов. В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1282 койки, занято – 1117, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1056, свободно всего 165 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,1%. Амбулаторное лечение проходят 764 пациента с COVID-19 легким течением заболевания.
Фото: egov-buryatia.ru
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