В Прибайкальском районе Бурятии не подготовились к зиме

На котельных отсутствовал нормативный запас угля







Прокурор Прибайкальского района проверил готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону и остался крайне разочарован. Так, на котельной МУП «Ярцы» отсутствовал нормативный запас угля. Аналогичная ситуация сложилась в МУП «Турунтаево» и ООО «Бытсервис».

Представителю надзорного ведомства пришлось обращаться с исками в суд. Он потребовал признать незаконным бездействие Прибайкальской районной администрации, не принявшей меры по созданию нормативного запаса твердого топлива. А также обязать орган местного самоуправления, МУП «Ярцы», МУП «Турунтаево» и ООО «Бытсервис» обеспечить и поддерживать в течение всего отопительного сезона 2020-2021 гг. общий нормативный запас топлива на котельных.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд удовлетворил поданные иски в полном объеме.Фото: pixabay.com