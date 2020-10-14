В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло 8358

В республике по состоянию на 13 октября выздоровели 83% пациентов с коронавирусом



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 8358 . Это на 107 случаев больше, чем было в среду. Из 107 случаев заболевания 75 зарегистрирован в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5137 случаев (61% от общего числа инфицированных). Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6385 человек, умерло 87 человек , сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Пирогова 30а умер пациент 73 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней пневмонией, тромбоэмболией легочной артерии. Имел сопутствующие заболевания: постинфарктный кардиосклероз, последствия инсультов. Находился на лечении в стационаре 13 суток.



Из 107 новых случаев коронавируса: 75 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заражение с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



Круг контактных лиц составляет 3693 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1124 пациента, из них 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1355 коек, занято – 1198, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1124, свободно 157 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,4%.



Амбулаторное лечение проходят 762 пациента с COVID-19 легким течением заболевания.



В обсерваторе находятся 28 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3931 человека, с нарастающим итогом – от 404 614 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 13 октября выздоровели 83% пациентов с COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Неделей ранее этот показатель составлял 84%. Республика находится на третьем месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе и Амурской области – по 89%. На втором месте – Приморский край - выздоровели уже 85% пациентов, на третьем – Бурятия, где коронавирус победили 83% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Еврейской автономной области - 62%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 73 628 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (77%) выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Сибирском федеральном округе - 81%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 69%.



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