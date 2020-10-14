14.10.2020
В Бурятии рекомендовано разрешить промышленный лов рыбы на Котокеле

В Бурятии рекомендовано разрешить промышленный лов рыбы на Котокеле

Рыболовство поможет дальнейшему оздоровлению озера, которое пострадало от вспышки гаффской болезни

Государственная ветеринарная служба Бурятии рекомендовала  разрешить промышленный вылов рыбы из озера Котокельское закидными неводами с обязательным удалением со льда озера всей добываемой водной растительности и грунтов, сообщила пресс-служба ведомства.

Этот  вылов рыбы особенно актуален в зимний период, когда необходима дополнительная аэрация воды и очистка дна от водной растительности. За счет аэрации воды и снижения плотности посадки рыбы, зимний и летний неводный вылов способствует улучшению условий для жизнедеятельности гидробионтов и соответственно дальнейшему оздоровлению озера.

Как сообщало ранее минприроды Бурятии, сейчас начаты работы по разработке проектно-сметной документации по улучшению экологического состояния озера Котокельское в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» . Планируется расчистка мелководий озера от отмершей водоросли и донных отложений в районе села Исток. Мероприятие позволит не только улучшить экологическое состояние озера, но и улучшить его рекреационную привлекательность, сделав Котокельское более популярным среди туристов.

Напомним, в мае 2017 года главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев своим постановлением  отменил ограничительные мероприятия на озере Котокельское, введенные в 2008 году после вспышки гаффской болезни на озере-спутнике Байкала. Это произошло после того, как с 2012 года по 2017-й не было зарегистрировано случаев заболеваний алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурией (далее - АТМП), связанных с употреблением в пищу рыбы из озера.

Это стало результатом комплекса ограничительных мероприятий и мер по ликвидации экологического неблагополучия озера Котокельское. Для улучшения водообмена озера были выполнены работы по расчистке русла реки  Коточик и устья протоки Исток. В 2009 году предприятие «Байкалкурорт» ввело в эксплуатацию поля фильтрации и прекратило сброс' в озеро Котокельское сточных вод от очистных сооружений санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор».

Исследования биологических объектов из озера Котокельское, проведенные Управлением ветеринарии  Бурятии  с 2015 по 2016 годы, свидетельствовали об отсутствии накопления токсических веществ, вызывающих АТПМ у обитающих рыб озера Котокельское.

АТПМ - это болезнь рыб, домашних животных и человека. У людей она вызывает необратимые разрушения мышечной ткани всех жизненно важных органов. С 2008 года, когда водоем впервые был закрыт для посещения, здесь было зафиксировано более 20 случаев заражения людей АТПМ, один человек погиб. Люди заболевали от употребления в пищу зараженной токсинами рыбы, выловленной в Котокеле или в реке Турка, имеющей сообщение с озером. Научно установлено, что токсин в рыбе нельзя уничтожить термической обработкой, и даже автоклавированием при 120-150 градусах Цельсия в течение часа. Хранение при минусовых температурах более 6 месяцев не обезвреживают токсин. Разрушает его только обезжиривание.

Международная группа ученых из России, Бельгии и Чехии, работавшая на озере в 2009 году, назвала одной из вероятных причин отравления озера токсин микроцистин. Он выделяется цианобактериями при «цветении» водоемов. Как правило, оно происходит при попадании в озеро неочищенных сточных вод с высокой концентрацией биогенных элементов - азота и фосфора - в сочетании с прогревом воды.

Отметим, что закрытие озера Котокельское сыграло свою роль в сокращении объемов добычи рыбы в Бурятии. На сегодня более половины рыбных продовольственных ресурсов в республике формируется за счет привозной океанической рыбы.

Фото: egov-buryatia.ru/mpr
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