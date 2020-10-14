Жительнице Бурятии не удалось оспорить «антиковидный» указ главы республики

Суд отказал заявительнице в удовлетворении иска







Верховный суд Бурятии отказал в удовлетворении иска директора ООО «Центр правовых услуг» Оюны Цыреновой к главе республики Алексею Цыденову. Она требовала признать недействующими отдельные положения указа главы Бурятии №37 от 13 марта 2020 года. Напомним, этим указом Алексей Цыденов ввел на территории Бурятии ряд мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В частности, документ обязывал граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, сообщать о себе в Минздрав и соблюдать самоизоляцию на дому. Также ограничивалось проведение массовых мероприятий с международным участием и так далее. Позже в этот указ неоднократно вносились изменения, направленные на усилениее ограничений.

«Суд пришел к выводу, что требования истца являются необоснованными, указ главы Бурятии принят в пределах полномочий, предоставленных субъекту РФ, в надлежащей форме, процедура его принятия и введения в действие не нарушена. Указ соответствует федеральному законодательству, иным нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу», сообщили в пресс-службе Верховного суда.Какие именно положения указа и по каким причинам Оюна Цыренова пыталась оспорить, пока не известно. Текст судебного решения по этому делу еще не опубликован.Фото: пресс-служба правительства Бурятии