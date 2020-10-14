Монголия вновь грезит опасными плотинами

Экологи заявили об угрозе озерам Забайкалья из-за строительства плотины в Монголии
Руководство Даурского заповедника в Забайкалье обратилось к Министерству природных ресурсов и экологии России с просьбой предотвратить строительство плотины на реке Ульдзе в Монголии. Как рассказали ТАСС сотрудники заповедника, плотина угрожает Торейским озерам и всей территории «Ландшафты Даурии» - объекту из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Территория «Ландшафты Даурии» частично находится в России и Монголии. С российской стороны в нее входят Даурский заповедник и часть заказника «Долина дзерена» в Забайкальском крае, с монгольской - строго охраняемая природная территория «Монгол Дагуур». Даурия - единственный экорегион в мире, где темнохвойные леса естественным образом переходят в умеренно- континентальные луга, здесь представлены полный комплекс ландшафтов и десятки редких видов животных. В 2017 году эта местность была признана ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, что предполагает строгие обязательства стран по ее сохранению.
«Строительство плотины на трансграничной реке Ульдза начато в июле текущего года без оповещения российской стороны и без двусторонней оценки влияния гидросооружения на природные комплексы устья реки и Торейских озер, в которые она впадает. <…> Согласно проектной документации, только заполнение водохранилища потребует объема воды, равного полугодовому стоку, а в маловодный период - нескольким годовым стокам реки Ульдза», - говорится в тексте обращения в Минприроды России, которое есть в распоряжении ТАСС.
Как подсчитали специалисты Даурского заповедника, из-за испарений с зеркала водохранилища при проектной площади в 10,2 квадратных километра потери воды могут составить не менее 39% в засушливые годы. Для Торейских озер это особенно важно, так как они наполняются и пересыхают циклами в 30 лет.
«Увеличение безводного и маловодного периодов в многолетнем цикле водности Торейских озер на 4-10 лет приведет к катастрофическим последствиям. <…> Засушливый период, длящийся в естественных условиях 10-16 лет, малопригоден для размножения водоплавающих и околоводных птиц, ведения сельского хозяйства. Во время влажного периода, имеющего в естественных условиях продолжительность 18-22 года, происходит восстановление численности многих птиц», - написал в своем обращении директор заповедника Алексей Черепицын.
Как пояснил ТАСС заместитель директора заповедника по научно-исследовательской работе Олег Горошко, речь идет о миллионах перелетных и гнездящихся птиц. «Это официально признанная международно значимая орнитологическая территория, один из важнейших участков обитания птиц в рамках глобального Восточноазиатско-Австралийского пролетного пути и ключевое в масштабах планеты место обитания таких глобально угрожаемых видов птиц, как реликтовая чайка, даурский журавль, черный журавль, стерх, дрофа, сухонос», - сказал он.
Международное внимание
Торейские озера состоят из двух соединенных между собой бессточных озер - Барун-Торей и Зун-Торей, которые являются самыми крупными в Забайкальском крае. В сентябре озера впервые за 11 лет начали наполняться, что уже через несколько дней привлекло к ним тысячи перелетных водоплавающих птиц.
Последний пик полноводности здесь приходился на 1998 год, после чего уровень воды стал падать. В 2009 году высох Барун-Торей, а в 2017-м - Зун- Торей. По подсчетам ученых, следующая сухая фаза начнется в 2033 году, и если планы по строительству плотины в Монголии не изменятся, к тому моменту объект уже будет возведен.
На проблему обратила внимание международная экологическая коалиция «Реки без границ», которая в конце сентября направила официальную жалобу в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«У нас нет никаких сомнений относительно настоящей цели строительства нового гидроузла. Разгадка в том, что до 80% водопользователей в бассейне реки Ульдза - это предприятия горнодобывающей промышленности Монголии. То есть уникальный объект Всемирного природного наследия лишат основного источника воды только ради увеличения объемов добычи и переработки полезных ископаемых», - приводятся в сообщении коалиции слова российского координатора Александра Колотова.
Как подчеркнули в пресс-службе правительства Забайкалья, губернатор Александр Осипов также подключился к вопросу и направил письма в МИД России и главе Минприроды РФ с просьбой не допустить экологической катастрофы.
И проект «Шурэн»…
Напомним, ситуация с плотиной на реке Ульдза - не первый случай, когда экологи в России выступают против строительства гидротехнических сооружений в Монголии. Ранее испытывающая энергодефицит Монголия планировала возвести каскад ГЭС «Шурэн» на реке Селенга - главной артерии озера Байкала и на впадающих в нее притоках.
По мнению ученых, проекты могли негативно сказаться на экосистеме Байкала и на Селенге, что в том числе может привести к гибели самой многочисленной из пяти популяций байкальского омуля - селенгинской. Кроме того, по оценке ученых Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН, постройка плотин приведет к понижению объема стока Селенги, при этом нарушится динамика речного притока. Неизбежно будет изменение гидрохимического состава воды.
О готовности финансировать проект «Шурэн» заявлял в том числе Всемирный банк. Однако в 2017 году после проведения общественных обсуждений в России и Монголии с участием экологов работы по подготовке проекта к реализации были приостановлены, чтобы дать оценку всем возможным последствиям строительства ГЭС.
Фото: daurzapoved.com
Территория «Ландшафты Даурии» частично находится в России и Монголии. С российской стороны в нее входят Даурский заповедник и часть заказника «Долина дзерена» в Забайкальском крае, с монгольской - строго охраняемая природная территория «Монгол Дагуур». Даурия - единственный экорегион в мире, где темнохвойные леса естественным образом переходят в умеренно- континентальные луга, здесь представлены полный комплекс ландшафтов и десятки редких видов животных. В 2017 году эта местность была признана ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, что предполагает строгие обязательства стран по ее сохранению.
«Строительство плотины на трансграничной реке Ульдза начато в июле текущего года без оповещения российской стороны и без двусторонней оценки влияния гидросооружения на природные комплексы устья реки и Торейских озер, в которые она впадает. <…> Согласно проектной документации, только заполнение водохранилища потребует объема воды, равного полугодовому стоку, а в маловодный период - нескольким годовым стокам реки Ульдза», - говорится в тексте обращения в Минприроды России, которое есть в распоряжении ТАСС.
Как подсчитали специалисты Даурского заповедника, из-за испарений с зеркала водохранилища при проектной площади в 10,2 квадратных километра потери воды могут составить не менее 39% в засушливые годы. Для Торейских озер это особенно важно, так как они наполняются и пересыхают циклами в 30 лет.
«Увеличение безводного и маловодного периодов в многолетнем цикле водности Торейских озер на 4-10 лет приведет к катастрофическим последствиям. <…> Засушливый период, длящийся в естественных условиях 10-16 лет, малопригоден для размножения водоплавающих и околоводных птиц, ведения сельского хозяйства. Во время влажного периода, имеющего в естественных условиях продолжительность 18-22 года, происходит восстановление численности многих птиц», - написал в своем обращении директор заповедника Алексей Черепицын.
Как пояснил ТАСС заместитель директора заповедника по научно-исследовательской работе Олег Горошко, речь идет о миллионах перелетных и гнездящихся птиц. «Это официально признанная международно значимая орнитологическая территория, один из важнейших участков обитания птиц в рамках глобального Восточноазиатско-Австралийского пролетного пути и ключевое в масштабах планеты место обитания таких глобально угрожаемых видов птиц, как реликтовая чайка, даурский журавль, черный журавль, стерх, дрофа, сухонос», - сказал он.
Международное внимание
Торейские озера состоят из двух соединенных между собой бессточных озер - Барун-Торей и Зун-Торей, которые являются самыми крупными в Забайкальском крае. В сентябре озера впервые за 11 лет начали наполняться, что уже через несколько дней привлекло к ним тысячи перелетных водоплавающих птиц.
Последний пик полноводности здесь приходился на 1998 год, после чего уровень воды стал падать. В 2009 году высох Барун-Торей, а в 2017-м - Зун- Торей. По подсчетам ученых, следующая сухая фаза начнется в 2033 году, и если планы по строительству плотины в Монголии не изменятся, к тому моменту объект уже будет возведен.
На проблему обратила внимание международная экологическая коалиция «Реки без границ», которая в конце сентября направила официальную жалобу в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«У нас нет никаких сомнений относительно настоящей цели строительства нового гидроузла. Разгадка в том, что до 80% водопользователей в бассейне реки Ульдза - это предприятия горнодобывающей промышленности Монголии. То есть уникальный объект Всемирного природного наследия лишат основного источника воды только ради увеличения объемов добычи и переработки полезных ископаемых», - приводятся в сообщении коалиции слова российского координатора Александра Колотова.
Как подчеркнули в пресс-службе правительства Забайкалья, губернатор Александр Осипов также подключился к вопросу и направил письма в МИД России и главе Минприроды РФ с просьбой не допустить экологической катастрофы.
И проект «Шурэн»…
Напомним, ситуация с плотиной на реке Ульдза - не первый случай, когда экологи в России выступают против строительства гидротехнических сооружений в Монголии. Ранее испытывающая энергодефицит Монголия планировала возвести каскад ГЭС «Шурэн» на реке Селенга - главной артерии озера Байкала и на впадающих в нее притоках.
По мнению ученых, проекты могли негативно сказаться на экосистеме Байкала и на Селенге, что в том числе может привести к гибели самой многочисленной из пяти популяций байкальского омуля - селенгинской. Кроме того, по оценке ученых Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН, постройка плотин приведет к понижению объема стока Селенги, при этом нарушится динамика речного притока. Неизбежно будет изменение гидрохимического состава воды.
О готовности финансировать проект «Шурэн» заявлял в том числе Всемирный банк. Однако в 2017 году после проведения общественных обсуждений в России и Монголии с участием экологов работы по подготовке проекта к реализации были приостановлены, чтобы дать оценку всем возможным последствиям строительства ГЭС.
Фото: daurzapoved.com
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