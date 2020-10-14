Госдума поддержала поправки для жителей бурятского нацпарка

Изменения в федеральном законе позволят узаконить землю тункинцам

Депутаты Госдумы поддержали поправки в федеральный закон об «Об особо охраняемых природных территориях». Они позволяют свободный оборот земель в населенных пунктах, оказавшихся в границах нацпарков. Это касается жителей целого района Бурятии.

- Законопроект принят в первом чтении. Дальше второе и третье чтение. Что это значит для тункинцев? Для тункинцев почти тридцатилетний лёд проблем с землёй наконец тронулся. Теперь почти 6 тыс тункинцев, которые не до сих пор оставались без документов на свои земли, смогут оформить их после вступления в силу поправок в закон и проведения подготовительных кадастровых работ, - сообщает пресс-служба Тункинского района.



В действующую редакцию документа добавляется пункт о том, что земельные участки в границах населенных пунктов, расположенных в зоне хозяйственного назначения национального парка, не изымаются из оборота. Но только в случаях, если в отношении них не установлены какие-то другие ограничения в соответствии с земельным законодательством. Кроме того, эти участки не должны быть связаны с землями особо охраняемых природных территорий. Участки могут передаваться в региональную или муниципальную собственность. Любые вопросы изменения границ нацпарков при этом обязательно должны рассматриваться на публичных слушаниях.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в составе 27 национальных парков России функционирует 923 населенных пункта различных уровней с общей численностью населения около 371 тысячи человек.

«Люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы, строить больницы, школы, детские сады, расселять граждан из ветхого жилья. Существует множество и других ограничений, что приводит к постоянному росту социальной напряженности», – говорится в записке.

Фото: Тункинский нацпарк