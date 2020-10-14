Забайкалье догоняет Бурятию в коронавирусной статистике

Общее число заболевших COVID-19 в крае превысило восемь тысяч, прирост за сутки - 177 человек



В Забайкалье за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 177 человек. Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 8109, сообщила пресс-служба краевого правительства

.

Вылечены и выписаны 75 человек за последние 24 часа (за весь период – 5586). Общее число летальных случаев – 72.



В Забайкальском крае вводятся дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки.



Фото: pixabay.com



