В Бурятии знаменитый вуз празднует свое шестидесятилетие

За солидной датой скрывается неповторимая история





Главный творческий вуз Бурятии - Восточно-Сибирский государственный институт культуры – в этом году отмечает свой юбилей – 60 лет со дня образования

За солидной датой скрывается неповторимая история становления вуза, масштабная научная и творческая работа. И это не просто слова – институт поставил на крыло целую плеяду хореографов, музыкантов, художников, библиотекарей, режиссеров, управленцев сферы культуры, дал старт многим театральным артистам, создал несколько уникальных ансамблей. Именно здесь родились театр народной музыки и танца «Забава», Молодежный художественный театр и еще многие и многие успешные художественные коллективы и исполнители. Несмотря на возраст, институт продолжает творить. Он живет новыми идеями, талантливыми студентами и выпускниками, которые ни на йоту не пожалели, что причастны к звезде по имени ВСГАКИ-ВСГИК.В этих стенах как-то по-особенному тепло, здесь царит необыкновенная атмосфера творческой мастерской, красок, музыки и свободы. Милый сердцу студентов и выпускников корпус института – по-настоящему родной дом. Как руководству и преподавателям вуза удается из поколения в поколение сохранять традиции и уникальность института, остается загадкой.В далеком 1960 году ВСГИК вырос на фундаменте двух известных школ - Московского и Ленинградского институтов культуры - и стал третьим вузом, собравшим в своих стенах творческую молодежь с огромной территории Сибири и Дальнего Востока. Благодаря успешно работавшим на базе ВСГИК учебно-консультационным пунктам и представительствам родились и развиваются сейчас Хабаровский, Арктический, Алтайский и Кемеровский институты культуры, Красноярский институт искусств, факультет искусств в Омском государственном университете и такой же факультет в Забайкальском госуниверситете. Мощный творческий ритм ВСГИК объединил в единое культурное пространство российскую глубинку, дав толчок к развитию отрасли на огромной территории России.- Наши студенты и преподаватели внесли существенный вклад в развитие культуры страны. Вспомним участие Бурятской театральной студии в III Всемирной театральной олимпиаде в Москве, где наши студенты работали в трех номинациях под руководством Олега Табакова, Анатолия Васильева и Вячеслава Полунина. Российская пресса писала тогда: «Приехали красивые таинственные буряты и покорили всех», - с гордостью вспоминает Раиса Пшеничникова, четвертый ректор вуза.Именно тогда специалисты заговорили о возникновении особой бурятской театральной школы, использующей, помимо фундаментальных основ традиционной народной культуры, элементы шаманизма и особую дыхательную гимнастику, методику которой разработала знаменитая Нелли Петровна Дугар-Жабон, преподаватель по сценическому движению.Вспоминая тех, кто стоял у истоков института, ВСГИКовцы с любовью называют целую когорту талантливых педагогов. Среди них Валентина Цыреновна Найдакова, профессор, обладательница высшей театральной премии «Золотая маска», долгие годы являвшаяся единственным доктором искусствоведения от Дальнего Востока до Западной Сибири.Особая гордость института – ректоры, выпестовавшие вуз до ведущего образовательного, научного и творческого центра. Первый ректор - профессор Даши Жалсапович Жалсабон – пригласил в институт замечательных педагогов и ученых из Москвы и Ленинграда. При нем было начато строительство учебного корпуса. Второй руководитель, возглавлявший вуз 22 года, профессор Сергей Иванович Никифоров – удивительный человек, при нем учебный корпус был достроен, появились общежития и спортивно-оздоровительный лагерь «Ослик».Третий ректор - Гавриил Иванович Балханов, профессор, доктор философских наук. В трудные годы начала 90-х он сумел сохранить вуз и его профессорско-педагогический коллектив. Профессор Раиса Ивановна Пшеничникова стала четвертым ректором института. Под ее руководством за 20 лет вуз превратился в мощный ресурсный центр подготовки кадров для Бурятии, Якутии, Тувы, Красноярского края, Хакасии, Читинской и Иркутской областей.ВСГИК сегодня – это пространство, открытое для всего нового, его студенты - готовое творить молодое племя, напоенное красками, музыкой и светом.- Наши достижения у всех на виду, - рассказывает Раиса Пшеничникова. - Мы единственные в регионе можем похвастаться своими оркестрами, уникальными жемчужинами, рожденными в стенах ВСГИК: оркестром русских народных инструментов «Забайкалье» Олега Владимировича Огнева, эстрадно-джазовым оркестром «Академик Биг-бэнд» Валерия Александровича Симонова, оркестром бурятских народных инструментов Виктора Андреевича Михайлова. Это живые, реальные коллективы, с которыми считают за честь поработать ведущие артисты страны, ими восхищаются, их любят.ВСГИКовцы первыми в стране рискнули и провели мега-проект мистерию «Священный дух Байкала говорит». Огромное, комплексное действо под девизом «Пробуди в себе великий дух творчества» всколыхнуло всю общественность. Нельзя не вспомнить еще одно знаковое событие в жизни вуза – постановку оперы английского композитора Генри Перселла 17 века «Дидона и Эней». Зрители высоко оценили постановку студентов и преподавателей вуза и долго не отпускали артистов со сцены. К слову, эта опера, поставленная в музыкально-драматическом театре в городе Дархан, помогла открыть в Улан-Баторе консерваторию, которую долгие годы ждали все любители оперного искусства Монголии.- Наш вуз – это не только центр подготовки кадров, - заверяет проректор по творческой деятельности, профессор Виктор Столбовский. – Мы реально сотрудничаем с историей и традициями этой земли. Пример тому – уникальный ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», который объединяет этнические культуры нашего региона: эвенков, бурят, алтайцев, тувинцев, казаков, старообрядцев. Этот уникальный коллектив за последние три года десятки раз становился лауреатом и дипломантом различных всероссийских и международных конкурсов.Театр-лаборатория «Голос тишины» - еще одна инновационная модель инклюзивного образования, которую нащупали и воплотили в жизнь преподаватели и студенты ВСГИК. Благодаря этой площадке дети с нарушениями слуха уже седьмой год занимаются театральным искусством. Интересное перспективное направление работы института - арт-терапия, помогающая детям с ограничениями по здоровью поверить в себя, исцелиться душой.В начале октября в праздничных мероприятиях ВСГИК приняла участие Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ. Вместе с главой республики А.С. Цыденовым и министром культуры Бурятии С.Б. Дагаевой она приняла участие в расширенном заседании Ученого совета в честь 60-летия.- Пусть в вузе бережно хранятся традиции, дается старт новым креативным идеям, молодым дарованиям, всегда звучат фанфары в честь именитых и талантливых преподавателей и, как ростки вдохновения и таланта, раскрываются новые имена, - сказала в приветственной речи Ольга Ярилова.Остановившись на рабочих моментах, замминистра особо отметила, что в сегодняшних реалиях нужно восстановить или расширить набор на ряд направлений и специальностей, которые реализует на огромной территории только ВСГИК. Ярилова порадовала присутствующих новостью о том, что Министерство культуры внесло в правительство РФ законопроект о бесплатном втором высшем образовании для ряда направлений: таких как режиссеры театра, кино и телевидения, дирижеры, композиторы, литературные работники и переводчики художественной литературы.- Сегодня этот законопроект уже внесен в правительство РФ, надеемся, что нас там поддержат, - заверила Ольга Ярилова, еще раз поздравив институт с праздником.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: ВСГИК