В Улан-Удэ отремонтировали участок муниципальной дороги до Нижней Иволги

В этом году будет отремонтировано 42 объекта дорожной сети городской агломерации Улан-Удэ общей протяженностью 63,1 километра







В пригороде Улан-Удэ в Иволгинском районе благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновили 2,65 километра муниципальной дороги Нижняя-Иволга - Аэропорт (до городской черты), вложив в ремонт 82 миллиона рублей, сообщили в минтрансе Бурятии. Заказчиком объекта стала администрация Иволгинского района, которая контролировала ход ремонтных работ.



В ходе ремонта дорожники укрепили основание дороги и уложили два слоя асфальтобетонной смеси. Перед этим произведена работа по устройству прослойки из дорнита между земполотном и основанием дорожной одежды. Также в рамках капитального ремонта дорожники смонтировали металлическую гофрированную трубу через реку Иволга.



На участке установлены диодные фонари освещения, барьерные ограждения, устроены тротуары и 10 остановочных площадок, оборудованы съезды, отремонтированы примыкания. В целях обеспечения безопасности и соблюдения скоростного режима на проезжей части были размещены искусственные дорожные неровности, на всем протяжении участка установлены дорожные знаки, нанесена разметка.



Кроме того, по просьбе администрации школы дополнительно была устроена парковочная площадка возле школы. Оборудован пешеходный переход с искусственной дорожной неровностью и светофором. Также для безопасности детей было установлено перильное ограждение.



Как сообщил заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Сергей Белоколодов, в 2020 году в рамках нацпроекта планируется доведение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям до 72%, региональных дорог до 47,9%.



Так, в этом году будет отремонтировано 42 объекта дорожной сети городской агломерации общей протяженностью 63,1 километра: по улицам Калашникова, Хахалова, Конечная, Воровского, Жердева, Гагарина, Медицинская и т.д.



В том числе капитальный ремонт завершится на 11 объектах сети региональных дорог протяженностью 68,9 километра на участках автомобильных дорог Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи», Улан-Удэ-Романовка-Чита, Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, Монды-Орлик, Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино и т.д.



Также в 2020 году по региональному проекту «Дорожная сеть» в Бурятии ведутся работы на 132 километра дорожной сети на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. В том числе за счет средств экономии и дополнительных средств ремонтные работы дорожной сети проводятся на трех объектах в Улан-Удэ по улицам Павлова, Добролюбова, Толстого, двух объектах в Прибайкальском районе, по одному объекту в Иволгинском и Тарбагатайском районах.



Ведется работа по ликвидации 17 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Работы в этом направлении включают в себя устройство семи светофорных объектов, восьми пешеходных светофоров, нанесение разметки, устройство знаков, установку камер фото-видеофиксации. Работы выполнены на 100% на 19 участках в Улан-Удэ.



«Фактически на объектах выполнены работы на 76,5%. Устройство асфальтобетонного покрытия выполнено на 83,9%. В целом строительный сезон завершаем в срок, есть отставание по некоторым объектам, например, ремонт дороги по улице Добролюбова до улицы Гагарина, а также по улице Павлова», - отметил Сергей Белоколодов.



Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» учрежден по указу президента России Владимира Путина. Он включает в себя три федеральных проекта – «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». Этот нацпроект охватит все регионы России и рассчитан на период до 2024 года.



Бурятия присоединилась к проекту в 2017 году. На тот момент в Улан-Удэнской агломерации из 864 километров дорог в нормативном состоянии находилось 36,7%. За два года регион достиг показателя 58%. Согласно прогнозному плану к 2024 году доля дорог в нормативном состоянии будет доведена до 85%.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

