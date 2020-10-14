Часть Улан-Удэ сегодня останется без холодной воды

МУП «Водоканал» предупредил о ремонтных работах







14 октября в части Октябрьского района Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды с 13:30 до 17 часов, сообщили в МУП «Водоканал».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту пожарного гидранта на водопроводной сети по ул. Пирогова, 29 временно без холодной воды останутся потребители, проживающие в жилых домах по:ул. Бабушкина 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75;бульвару Карла Маркса 29 а;ул. Пирогова, 34;ул. Овражной 15, 24,а также в жилых дома частного сектора: ул. Пирогова, 7-35, ул. Красноярская, 6-19, ул. Переездная, 9-18, ул. Овражная.В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по замене задвижки на водопроводной сети по бульвару К. Маркса холодную воду отключат у потребителей, проживающих:бульвар К. Маркса 7, 7а, 13;ул. Терешковой 22, 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40;ул. Цыбикова, 4, 6,а также в детском саду «Солнышко» (ул. Терешковой, 46 и ул. Солнечная 15а) и других административных зданиях.«МУП «Водоканал» приносит извинения за неудобства, просит по возможности сделать запасы питьевой воды. Подвоз воды будет организован», сообщили в пресс-службе предприятия.Фото: pixabay.com