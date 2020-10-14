В Улан-Удэ военный госпиталь принимает гражданских пациентов с COVID-19

Ежедневно в медицинский центр в Сосновом бору прибывает 12-15 человек и выписывается в среднем 10 пациентов











«Гражданское население начали принимать на лечение с тех пор, как ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией обострилась, динамика показала резкий скачок. Весь медицинский персонал, который здесь работает, прошел обучение и имеет опыт борьбы с COVID-19», - рассказал начальник инфекционного отделения госпиталя, майор Доржи Баторов.



Отделение рассчитано на 60 коек, но с момента осложнения эпидемиологической ситуации здесь были развернуты дополнительные койки. В настоящий момент отделение полностью заполнено пациентами.



Ежедневно в военный госпиталь в Сосновом бору прибывает 12-15 человек и выписывается в среднем 10 пациентов. Препараты для их лечения имеются в полном объеме, запасы лекарств хранятся на специальном складе.



«В многофункциональном центре есть весь перечень препаратов, работают высококвалифицированные специалисты. Гражданское население республики доставляется к нам на санитарном транспорте. На машинах скорой помощи, соответственно, из городских учреждений здравоохранения. Больные поступают в палаты, а для автомобиля проводится дезинфекция и он возвращается обратно на линию. Всего с начала работы в многофункциональном центре оказана медицинская помощь более чем 350 пациентам», - уточнил начальник медицинского центра 437 военного госпиталя капитан Антон Смирнов.







Фото: egov-buryatia.ru Многофункциональный медицинский центр - военный госпиталь в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ - начал принимать на пациентов с признаками и подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Гражданское население начали принимать на лечение с тех пор, как ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией обострилась, динамика показала резкий скачок. Весь медицинский персонал, который здесь работает, прошел обучение и имеет опыт борьбы с COVID-19», - рассказал начальник инфекционного отделения госпиталя, майор Доржи Баторов.Отделение рассчитано на 60 коек, но с момента осложнения эпидемиологической ситуации здесь были развернуты дополнительные койки. В настоящий момент отделение полностью заполнено пациентами.Ежедневно в военный госпиталь в Сосновом бору прибывает 12-15 человек и выписывается в среднем 10 пациентов. Препараты для их лечения имеются в полном объеме, запасы лекарств хранятся на специальном складе.«В многофункциональном центре есть весь перечень препаратов, работают высококвалифицированные специалисты. Гражданское население республики доставляется к нам на санитарном транспорте. На машинах скорой помощи, соответственно, из городских учреждений здравоохранения. Больные поступают в палаты, а для автомобиля проводится дезинфекция и он возвращается обратно на линию. Всего с начала работы в многофункциональном центре оказана медицинская помощь более чем 350 пациентам», - уточнил начальник медицинского центра 437 военного госпиталя капитан Антон Смирнов. Как сообщал «Номер один» , общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло сегодня 8358 . Это на 107 случаев больше, чем было в среду. Из 107 случаев заболевания 75 зарегистрирован в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5137 случаев (61% от общего числа инфицированных). Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6385 человек, умерло 87 человек. В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1355 коек, занято – 1198, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1124, свободно 157 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,4%. Долечивать пациентов с коронавирусом сейчас планир уется в гостиницах и детских лагерях Фото: egov-buryatia.ru