В Бурятии вокзал станции Выдрино на Транссибе стал цифровым

Всего на ВСЖД перешли в «цифру» четыре малых железнодорожных вокзала



Система удаленного управления установлена и работает на четырех малых железнодорожных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги. «Цифровыми» стали вокзалы в Иркутской области (Будагово, Байкальск и Куйтун) и в Бурятии (Выдрино), сообщила пресс-служба ВСЖД.



Автоматизированная система удаленного управления внедряется холдингом «РЖД» на малых вокзалах с неинтенсивным пассажиропотоком. Система позволяет увеличить эффективность работы вокзалов, снизив затраты на их эксплуатацию, а в перспективе – создать единую платформу дистанционного управления пассажирской инфраструктурой.



Автоматизированная система организовывает единое информационное пространство всех жизнеобеспечивающих функций вокзала: видеонаблюдения и дистанционной связи с пассажиром, громкоговорящего оповещения, контроля входных групп, температурного режима, освещения, пожарной и охранной автоматики, а также возможности дистанционной корректировки информационного табло с расписанием движения поездов.



Весь функционал по контролю работы систем вокзала берет на себя программное обеспечение, а мониторинг и управление основными процессами осуществляется из диспетчерского центра. Один диспетчер управляет сразу несколькими объектами, задавая параметры открытия/закрытия вокзалов, корректировки расписания, выводимого на табло, работы системы освещения, видеомониторинга, контроля состояния пожарной безопасности. Диспетчер также может дать пассажирам необходимую консультацию посредством аудиосвязи.



В настоящий момент система удаленного управления внедрена на 234 малых вокзалах России. Реализация проекта продолжается. Планируется, что подобные системы будут установлены еще более чем на 200 малых вокзалах.



Фото: old-visual.rzd.ru

