В Бурятии готовится принять икру омуля Селенгинский рыбоводный завод

Большереченский завод, специализирующийся на воспроизводстве омуля, может не справиться с нагрузкой



В Бурятии готовится принять на инкубацию икру омуля Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод в Прибайкальском районе. Это связано это с тем, что Большереченский завод в Кабанском районе может не справиться с нагрузкой, поэтому часть икринок, возможно, будет перевезена в Прибайкальский район, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Идут последние приготовления - работники собирают аппараты «Вейса», где должна инкубироваться икра байкальского омуля. Находиться она здесь будет, как минимум, полгода, на свет мальки появятся только в середине апреля. Икра может поступить только при условии большой загруженности Большереченского рыбзавода.



Сейчас же здесь круглосуточно ухаживают за осетрами - всего 120 самок и 60 самцов. Работники следят за постоянной подачей воды, ее температурой и насыщенностью кислородом. Ведь колебание этих факторов может негативно сказаться на нересте. Выпускают подросшую до 1-2 граммов молодь осетра преимущественно в Селенгу. Так, в этом году 600 тысяч мальков пополнили акваторию главного притока Байкала.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

