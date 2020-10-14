В Улан-Удэ вернулся без вести пропавший горожанин

Мужчина, уехавший на заработки в Иркутскую область, не подозревал о том, что его ищут



В Улан-Удэ найден 41-летний горожанин Баясхалан Дамбаев, который 23 августа ушел из дома на улице Гражданской, и до настоящего времени его местонахождение было неизвестно. Полицейские организовали поисковые мероприятия, информация о розыске мужчины была распространена пресс-службой МВД Бурятии в СМИ.



В результате проделанной работы городским оперативникам удалось установить, что в день пропажи улан-удэнец на попутных машинах направился в Иркутскую область на заработки. При содействии коллег из пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области эти сведения были размещены в иркутских СМИ и пабликах в соцсетях, что в конечном итоге способствовало нахождению мужчины.



Коллега Баясхалана Дамбаева, который трудоустроился в соседнем регионе, увидел в интернете информацию о его розыске, о чем не замедлил сообщить последнему. Сегодня ночью житель Улан-Удэ, даже не подозревавший, что его разыскивают, вернулся в столицу Бурятии. С ним все в порядке.



Полицейские благодарят коллег из соседнего региона, представителей СМИ Бурятии и Иркутска, а также администраторов пабликов в соцсетях за информационное содействие.



Фото: pixabay.com





