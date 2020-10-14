В Бурятии коронавирус поразил безработных

Неработающее население составляет почти 40% от общего числа заболевших





На заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции эпидемиологическая служба республики представила результаты мониторинга заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю. Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, за этот период в республике фиксируется рост показателей распространения вируса и ежедневного прироста инфицированных.

За последнюю неделю, с 5 октября по 11 октября, по сравнению с предыдущей неделей отмечен рост на 27,7%. Зарегистрировано 674 новых случая, что на 146 случаев большей предшествующей недели.Данный мониторинг ведется специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в постоянном режиме.В структуре заболеваемости за последнюю неделю специалисты выделили несколько классификаций. Так, если брать распределение заболеваемости по возрасту, то 9% заболевших (64 случая) – это дети до 17 лет. 18% (118 случаев) – жители республики старше 65 лет. 73% (492 случая) – это люди в возрасте от 18 до 64 лет.Что касается социального статуса, то здесь 9% (58 случаев) – это воспитанники и учащиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений. 28% (189 случаев) - работающие и служащие. 18% (121 случай) – пенсионеры. 2% (13 случаев) - работники силовых структур. 5% (32 случая) - медицинские работники. 38% (261 случай) - неработающее население.Фото: пресс-служба правительства Бурятии