В Приморье открывают «Шамбалу»

Почему-то именно так назван гостинично-развлекательный комплекс в игорной зоне



Торжественное открытие гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала» пройдет 16 октября в игорной зоне «Приморье». Поддержку проекту на федеральном уровне оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), содействие в строительстве оказала Корпорация развития Приморского края, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.



В ночь открытия на сцене комплекса выступит известный российский певец и композитор Леонид Агутин, пройдет акция по розыгрышу 300 тысяч рублей.



В проект уже вложено 3,5 миллиарда рублей. В рамках первой очереди комплекса «Шамбала» построен игровой зал общей площадью 5200 квадратных метров, ресторан Crab House, две площадки быстрого питания и концертная сцена. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Это пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций проекта составит 8 миллиардов рублей.



Как считают в АНО АПИ, создание новых гостинично-развлекательных комплексов позволит увеличить туристический поток в Приморский край, будет способствовать дальнейшей реализации проектов в гостиничной сфере.



Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Игорная зона входит в состав большого туристического кластера «Приморье», на территории которого планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты.



Отметим, что название для казино выбрано в высшей степени странное. Шамбала - мифическая страна в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в нескольких древних текстах, в том числе в Калачакра-тантре. Концепция Шамбалы первоначально была частью классического индуизма и связывалась в Махабхарате с местом рождения Калки, будущей аватары Вишну. Впоследствии концепция была привнесена и переосмыслена в Махаяне. В теософии Шамбала — место нахождения Великих Учителей, продвигающих эволюцию человечества. Другая версия гласит, что Шамбала — это состояние души, соединения человека с Богом. То есть, найти Шамбалу означает достичь просветления. Кстати, эти версии понятия – не единственные. Но совершенно точно, что ни одна из них никак не связана с азартными играми.



Фото: minvr.gov.ru