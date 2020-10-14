В Улан-Удэ переносят начало занятий в ссузах на 10-11 часов утра

На гибкий график начала занятий также рекомендовано перейти и вузам столицы Бурятии



В Улан-Удэ переносят начало проведения занятий в учреждениях среднего профессионального образования на 10-11 часов утра. Такое решение принято сегодня оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, сообщили в минобразовании Бурятии.



На гибкий график начала занятий также рекомендовано перейти и вузам, уточнила первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.



«Это, в первую очередь, связано с тем, чтобы снизить уровень концентрации пассажиров в общественном транспорте Улан-Удэ в утреннее время, тем самым, создав условия для безопасного проезда студентов к месту учебы» - сказала Галина Фомицкая.



Министерством образования и науки Бурятии для образовательных организаций среднего профессионального образования издан приказ о начале проведения занятий в период с 10:00-11:00. С сегодняшнего дня он вступает в силу.



«Гибкий» график учебы будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.







Информации о том, какой отклик нашла эта инициатива главного санврача у работодателей, так и не поступало. Зато у учреждений образования выбора не будет.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr В Улан-Удэ переносят начало проведения занятий в учреждениях среднего профессионального образования на 10-11 часов утра. Такое решение принято сегодня оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, сообщили в минобразовании Бурятии.На гибкий график начала занятий также рекомендовано перейти и вузам, уточнила первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая.«Это, в первую очередь, связано с тем, чтобы снизить уровень концентрации пассажиров в общественном транспорте Улан-Удэ в утреннее время, тем самым, создав условия для безопасного проезда студентов к месту учебы» - сказала Галина Фомицкая.Министерством образования и науки Бурятии для образовательных организаций среднего профессионального образования издан приказ о начале проведения занятий в период с 10:00-11:00. С сегодняшнего дня он вступает в силу.«Гибкий» график учебы будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе. Как сообщал «Номер один» , ранее главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев рекомендовал всем работодателям республики пересмотреть график работы сотрудников своих организаций и учреждений. Например, сместить время прихода и ухода части сотрудников на рабочее место на полчаса/час раньше или позже. «Такая мера позволит, в какой-то степени, избежать скопления граждан на остановках, в общественном транспорте и снизить вероятность контакта между ними», заявил Сергей Ханхареев.Информации о том, какой отклик нашла эта инициатива главного санврача у работодателей, так и не поступало. Зато у учреждений образования выбора не будет.Фото: egov-buryatia.ru/minobr