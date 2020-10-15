«Чудо-препарат» от коронавируса не дошел до жителей Бурятии

Возможно, это даже к лучшему





Несмотря на масштабную рекламу нового «чудо-препарата» против ковид-19 «Арепливир» («Фавипиравир») по чудо-цене в 25 тысяч рублей за курс, в аптеки Улан-Удэ он так и не поступил. «Номер один» выяснил, почему у «инновационного» лекарства нет перспектив и в чем заключается демографическая выгода от нехватки данного препарата.

Несмотря на заявления медиков, что недавно выпущенный «антиковидный» препарат поступил в аптеки Бурятии, по факту его там не оказалось.- В аптечную сеть на прошлой неделе пришли лишь две упаковки «Фавипиравира», они реализованы, и мы ждем заявок от аптек для поставок препарата, - сообщили в «Бурят-Фармации». - Сроки поставок в среднем составляют семь дней.В обычных аптеках подтвердили, что жители Улан-Удэ спрашивают новое лекарство.- Люди хотят принимать препарат профилактически, боясь заразиться ковидом, но мы им объясняем, что препарата нет, и когда появится, то они смогут купить его лишь по рецепту врача, для профилактики же он абсолютно не подходит, - говорят в одной из аптек Улан-Удэ. - Причем высокая цена препарата хоть и имеет значение (25 тыс. рублей за курс), но не для всех.Судя по всему, людей настолько запугали «второй волной коронавируса», что они готовы потратить любые деньги, чтобы «профилактироваться». Однако общественники Бурятии видят в этом нарушение прав граждан. Ведь вирус пришел из Китая, и государство обязано защищать людей за свой счет.- Люди не виноваты в том, что происходит сегодня, ведь многие из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мер потеряли в доходах, и у них нет возможности приобретать столь дорогостоящие лекарства, которые могут помочь в ходе терапии, - говорит член Общественной палаты РБ, кандидат наук Евгений Кислов. - Я убежден, что государство должно сделать такие жизненно необходимые препараты бесплатными.Тем не менее высокая цена и дефицит препарата в аптечных сетях Бурятии это не так-то уж и плохо, поскольку снижаются риски для здоровья. Ведь «Фавипиравир» вначале планировался к использованию в качестве противогриппозного препарата в Японии, потом от него отказались из-за токсичности.Российские же представители фарминдустрии взяли готовую формулу вещества и синтезировали на его основе несколько препаратов под марками «Арепливир», «Коронавир» и др. На которых сегодня в связи с ажиотажным спросом делают огромные деньги. Ранее подобное наблюдалось у населения в «нулевые», во время эпидемии свиного гриппа, когда в аптеках смели все антигриппозные препараты. Однако в этом году психологическое состояние людей таково, что люди готовы принимать любые токсичные и недостаточно изученные препараты, лишь бы получить хоть какую-то гарантию. Но это и опасно.- Я не смогу взять грех на душу, выписывая рецепт на этот препарат, поскольку он имеет большой перечень противопоказаний и побочных эффектов, - говорит улан-удэнский участковый врач терапевт. - Хорошо, что его пока нет в аптеках.Действительно, по данным справочника лекарственных веществ Vidal, становится понятно, почему японцы отказались от применения «Фавипиравира»: он очень токсичен для молодых женщин и мужчин, планирующих беременность. Также его нельзя применять кормящим мамам.«В доклинических исследованиях «Фавипиравира» в дозах, сходных с клиническими или в меньших, наблюдались гибель эмбриона на ранней стадии и тератогенность (нарушение эмбрионального развития. - Прим. ред.)», отмечается в справочнике. Препарат не только вызывает уродства, он еще уничтожает сперматозоиды у мужчин. Его также нельзя назначать детям и людям пожилого возраста.- По сути, это яд, поэтому его и не стали применять для лечения гриппа, - сообщил «Известиям» руководитель геномной лаборатории МФТИ Павел Волчков. — Это препарат для применения в экстремальных ситуациях, когда положительный эффект может быть выше, чем возможная токсичность препарата.А недавно выяснилось, что прием «Фавипиравира» может привести к нарушению двигательных функций и повышению риска падений.Тем не менее, похоже, сложилась ситуация, когда клин клином вышибают. В Бурятии этот дорогостоящий препарат закуплен государственными структурами, причем еще летом, и активно используется для лечения больных. Невзирая на побочные эффекты. Такой фармбизнес с прибылью. А что будет с населением, пока неясно, ведь препарат новый и малоизучен. В России разработка и клинические испытания шли, что называется, с колес.- «Фавипиравир» применяется в «ковидных» стационарах для лечения больных новой коронавирусной инфекцией с июля этого года с положительной динамикой, - сообщили в Министерстве здравоохранения Бурятии. - А Министерство здравоохранения РФ в сентябре рекомендовало использование препарата для лечения легкой степени заболевания.Судя по всему, для лечения тяжелых, чаще всего возрастных пациентов «Фавипиравир» слишком опасен.Что касается аптечной сети Бурятии, то поставки в ближайшее время вряд ли начнутся. Но поскольку он внесен в список жизненно необходимых препаратов, прокуратура республики уже проверяет аптечные сети на наличие «Фавипиравира».Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com