В Забайкалье берегут «кедровый рай» от горнодобывающих проектов

Администрация Забайкалья не согласовала освоение Красночикойского каменноугольного месторождения
Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу назвал условия освоения каменноугольного месторождения в Красночикойском районе. Согласно официальному документу, для этого необходима работа на территории нескольких сел муниципалитета и переселение жителей населенных пунктов. Администрация губернатора Забайкалья такое предложение не одобрила, сообщили в ее пресс-службе.
«При принятии решений органы власти должны учитывать мнение жителей Красночикойского района, которые не согласны с такими условиями освоения месторождения. Кроме того, считаем необходимым сохранить уникальную экологию этой территории Забайкальского края», - подчеркнул руководитель администрации губернатора Алексей Казаков.
Он отметил, что особое отношение жителей района к природе позволяет сохранить уникальные территории региона. Бассейн реки Чикой - один из доминирующих водорегулирующих районов в водосборном бассейне Байкала. Река также питает и сохраняет кедровые леса района. Кроме того, есть риски потери национального парка «Чикой».
Добыча угля на Зашуланском месторождении ведется с 2016 года. При плановой мощности один миллион тонны в год добывается около 200 тысяч тонн. Потребности района – менее 20 тысяч тонн, остальное экспортируется.
Национальный парк «Чикой» площадью более 660 тысяч гектаров создан в верховьях реки Чикой в Забайкальском крае в 2014 году решением правительства РФ. Он находится в буферной зоне Байкальской природной территории. Здесь сохранились уникальные участки горной тайги. От их экологического состояния зависит чистота рек, впадающих в самое глубокое пресноводное озеро планеты.
Кроме того, сохранение животных и растений в междуречье реки Чикой и ее притока Чикокон дает возможность пополнения редких видов флоры и фауны за пределами особо охраняемой зоны. На территории национального парка «Чикой» обитают более 50 видов млекопитающих, 260 видов птиц. Именно эти места называют «кедровым раем» из-за больших урочищ сибирского кедра. Или – «Забайкальской Швейцарией», где можно увидеть живописные водопады, горные реки и озера, встретить реликтовые дубы.
Эколого-экономическое обоснование проекта парка было подготовлено еще в 2003 году. Сложность вопроса заключалась в том, что вблизи предполагаемых границ парка находится месторождение урана «Горное». Кроме того, в Красночикойском районе ведется золотодобыча. Однако населению района и властям Забайкалья и тогда удалось отстоять уникальную территорию от промышленного развития в пользу «зеленой» экономики.
Здесь активно развивают экологический туризм и добычу дикоросов, включая кедровый орех.
Фото: мояоколица.рф
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