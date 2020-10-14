В Бурятии муниципальный чиновник оштрафован за служебный подлог

Глава Кижинги подписал акты о благоустройстве местного стадиона, хотя работы не были полностью выполнены



Судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое наказание назначил Хоринский районный суд главе муниципального образования сельское поселение «Кижингинский сомон» Цыдыпу Хубухееву. Он признан виновным в «служебном подлоге» (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 28 июня 2019 года Хубухеев, действуя от лица администрации, в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» заключил муниципальный контракт с одним из предприятий федеральной системы исполнения наказаний на благоустройство зоны отдыха на стадионе им. Б.Баяртуева, расположенном в селе Кижинга Кижингинского района.



Цена контракта составляла 1,7 миллиона рублей. По завершении его срока, в ноябре 2019 года, работы в полном объеме не были выполнены. В зоне отдыха отсутствовали урны, скамейки, малые архитектурные формы для детей и металлическое ограждение; не было проведено озеленение территории. Детский спортивный комплекс и лабиринт в нарушение условий контракта изготовлены самодельным способом. Ущерб, причиненный муниципальному образованию, составил почти 732 тысячи рублей, уточнили в прокуратуре Бурятии.



Однако глава поселения вместо наложения штрафа на подрядчика за неисполнение обязательств, действуя незаконно, подписал акты с заведомо недостоверными сведениями о полном благоустройстве стадиона. На основании актов, подписанных чиновником, на счета подрядной организации перечислены бюджетные денежные средства в полном объеме.



После возбуждения уголовного дела чиновник признал свою вину, раскаялся, добился от подрядчика завершения всех работ по благоустройству стадиона, в том числе, часть из них Хубухеев оплатил за свой счет, приобретя для стадиона малые архитектурные формы «Спортивный комплекс» и «Лабиринт».



В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следствие и суд посчитали возможным применить к подозреваемому должностному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с прекращением уголовного дела.



Фото: buryatia.sledcom.ru

