Горсовет Улан-Удэ: «Завтра опять кого-нибудь загрызут»

Депутаты горсовета констатируют бессилие муниципалитета перед бродячими собаками



В Улан-Удэ подрядчики по отлову бродячих собак не справляются с поставленными задачами. Трудности в их работе возникают из-за отсутствия городских приютов, а также высоких требований к процедуре отлова и отчетности. Об этом заявил сегодня заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета, где обсуждались проблемы в сфере обращения с безнадзорными домашними животными.



Вице-мэр подчеркнул, что город тратит крупные суммы на пожизненное содержание собак в питомниках, но число безнадзорных животных растет. Нужно решить, как содержать их с минимальными затратами для города, согласились представители профильного комитета.



Депутат горсовета Саян Бальжиров сообщил, что на его избирательном округе значительно участились случаи нападения собак. По его словам, около школ № 14 и № 65 собираются большие и опасные стаи.



«В первую очередь, нужно наладить работу с источником появления бродячих собак, то есть, с людьми. Они дарят, отдают и выбрасывают щенков. А те щенки потом вырастают в агрессивных собак. Первый этап – это регистрация домашних животных. Если животные будут не зарегистрированы, владельцы получат штраф. Второе: если человек не занимается разведением собак премиальных пород, он должен стерилизовать своего питомца. Этот шаг, конечно, резкий и проблемный, но он значительно снизит популяцию», – предположил Саян Бальжиров.



Обсуждался вопрос о критерии агрессивности собак. Как сообщил представитель управления ветеринарии, он не прописан в федеральных и местных законах, более того, неясно, кто должен его определять. В связи с этим, заместитель мэра Сергей Гашев предложил внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», дающие возможность применения эвтаназии к животным, находящимся длительное время в приюте и проявляющим немотивированную агрессию.



«Если двигаться в этом направлении, то решение должно приниматься комиссионно, с участием подрядчика, заказчика, ветеринарии и защитников животных. Так оно будет более взвешенным. Но процесс принятия решения на федеральном уровне вряд ли будет быстрым. Если мы вносим инициативу, на ее принятие потребуется несколько месяцев. То же самое по строительству приютов - разработка проекта, выделение земли и строительство дополнительных приютов тоже требует времени. А сгладить ситуацию необходимо сейчас», – сказал депутат горсовета Сергей Бурдиков.



Зампредседателя горсовета Анатолий Белоусов попросил внести ясность по количеству безнадзорных животных и количеству особей, которые необходимо проработать до конца 2020-го года. Он предложил прекратить работу с частниками, осуществляющими надзор за бродячими животными и взять инициативу в свои руки.



«У меня на округе недавно собралась большая стая собак, родители боялись пускать детей на улицу. Я обращался в компанию, которая занимается отловом, они ничего не сделали. Надо не принимать новые законы, а искать выход из ситуации. Завтра опять кого-нибудь загрызут. Поэтому давайте конкретно», – заявил Анатолий Белоусов.



Сергей Гашев ответил, что на данный момент частники не могут обеспечить полный контроль над ситуацией, так как в городе не хватает приютов, и увозить собак некуда.



«Мы видим, что нынешние меры результатов не дают. Ожидалось, что после увеличения сумм финансирования интереса среди подрядчиков будет больше, но эти ожидания не оправдались. Значит, нужны дополнительные меры. Я предлагаю вернуться к тому предложению, которое мы вносили весной - создать систему приема и раздачи щенков. Это значительно сократит затраты на отлов и позволит людям брать в дом уже стерилизованных и гарантированно здоровых собак. Мы сможем провести все мероприятия: регистрацию, стерилизацию, вакцинацию, чипирование, и после этого выдавать щенков», – предложил председатель профильного комитета Сергей Бурдиков.



Окончательное решение будет принято после рабочего совещания, на котором обсудят вопрос строительства нового питомника и дополнительные меры по сокращению популяции безнадзорных животных, сообщает пресс-служба горсовета.



Фото: «Номер один»

