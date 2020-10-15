В Бурятии база сельхозакадемии была небезопасной

Вуз не спешил устранять найденные там нарушения





В Бурятии вступило в силу решение суда по иску прокуратуры к Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на учебно-рекреационной базе академии в селе Максимиха выявили нарушения требований пожарной безопасности. Однако вуз не устранил их в установленный срок. В связи с этим прокуратура была вынуждена обращаться в суд.Фото: «Номер один»