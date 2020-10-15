В Бурятии связисты ВВО создали спутниковую систему связи в высокогорье

В учениях применялись уникальные командно -штабные машины управления на базе автомобиля «Тигр-М»



В Бурятии военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, совершив марш в таежный высокогорный район, развернули узел связи передового пункта управления армии и организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности, сообщили в пресс-службе ВВО.



В ходе совершения марша личный состав отразил нападение условной диверсионно-разведывательной группы. Так, «диверсанты» на пути следования устроили завал препятствующий движению колонны. Связисты, открыв огонь из бронированных автомобилей, уничтожили превосходящие силы условного противника и продолжили движение.



Кроме того, колонна техники связи преодолела зараженный участок местности, военнослужащие выполнили нормативы по применению индивидуальных средств защиты в машинах. После прохождения зараженного участка личный состав провел специальную обработку техники с помощью дегазационного комплекта.



По прибытию в район отделение саперов с помощью миноискателей произвели обследование дорожного полотна и обочин дороги, где были обнаружены растяжки. С использованием «кошек» их подорвали на месте.



За ограниченное время связистами был развернут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы каналы передачи данных, защищенные от средств РЭБ вероятного противника.



В учениях применялись уникальные командно -штабные машины управления на базе автомобиля «Тигр-М» повышенной проходимости. Машина оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что является основой защищенной телефонной связи, электронной переписки не только на месте, но и в движении.



Всего в тренировке участвовали до 30 единиц специальной техники связи. Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за летний период обучения, с привлечением новейших аппаратных и машин управления сетями передачи данных.



Фото: function.mil.ru

