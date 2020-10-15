В Бурятии медикам не оплачивали сверхурочные работы

Задолженность погасили только после вмешательства прокуратуры





В Бичурской центральной районной больнице прокуратура выявила нарушения при оплате сверхурочных работ.

«На протяжении 9 месяцев этого года 13 работникам учреждения здравоохранения оплата сверхурочных работ производилась с нарушением требований трудового законодательства. В результате перед ними образовалась задолженность в размере свыше 100 тысяч рублей», сообщили в надзорном ведомстве.После вмешательства прокуратуры медикам произвели перерасчет оплаты сверхурочных работ и погасили задолженность перед ними в полном объеме. Виновные должностные лица больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, главврача ЦРБ привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.Фото: «Номер один»