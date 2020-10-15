В Чите за провокацию на сайте «Бессмертного полка» осужден преподаватель

Загружая на сайт фото атамана Краснова, он хотел «насолить» организаторам акции







В Забайкалье краевой суд приговорил преподавателя Читинского политехнического колледжа, который обвинялся в реабилитации нацизма, к штрафу в размере 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда.



По версии следствия, 32-летний Евгений Ахмылов в начале мая 2020 года, накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию начальника главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацисткой Германии, действовавшего под общим руководством Третьего рейха, Петра Краснова.



Давая показания в ходе расследования уголовного дела и полностью признавая вину, он пояснил, что хотел «насолить» организаторам сайта «Бессмертного полка», поскольку не считает их патриотами Родины, и уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны.



Потрет Краснова на сайте «Бессмертного полка» обнаружил один из модераторов - аспирант Института всеобщей истории РАН (Москва). Согласно исторической справке, приговором Военной коллегии Верховного суда СССР Петр Краснов в 1947 году признан изменником Родины и по совокупности совершенных преступлений, на основании статьи 1 указа Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистких злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников» признан «врагом народа» и приговорен к смертной казни, приведенной в исполнение.



Всего на модерации «Бессмертного полка» работало более 4000 волонтеров России, которые вели свою деятельность на безвозмездной основе. Многие из них проверяли по несколько тысяч заявок в день. Всего на сайт поступило около трех миллионов заявок. Все заявки были обработаны. Из них почти 2,4 миллиона заявок были допущены до трансляции и опубликованы на сайте. Всего эфир просмотрело более 25 миллионов человек.



В процессе модерации заявок, среди недопущенных до эфира, стали заявки, содержащие фотографии известных нацистских преступников, таких как Адольф Гитлер, Генрих Мюллер, Генрих Гиммлер, изменников Родины таких как, например, Андрей Власов, атаман Петр Краснов и другие.



Напомним, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично (преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.



Фото: «Номер один»



