Все организации и предприятия Бурятии переходят на гибкий график работы

Власти республики хотят исключить скопление людей в общественном транспорте в часы пик
В Бурятии в рамках противоэпидемических мер Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принято решение о переводе трудовых коллективов на гибкий график работы, исключающий скопление сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях.
Как сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики, график должен быть разработан с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха. Это решение оперштаба отражено в новой версии указа главы Бурятии № 37 от 13 октября «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».
Напомним, накануне принято решение о переходе на гибкий график начала занятий ссузов республики. Аналогичная мера рекомендована вузам.
Также на основании этого указа ЗАГС Бурятии с 13 октября предоставляет государственные услуги по предварительной записи при условии строгого соблюдения профилактических мер. До особого распоряжения приостанавливается проведение всеми медицинскими организациями профилактических осмотров и диспансеризации, осуществляемых в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Вместе с тем, в республике возобновляют работу открытые термальные бассейны, которые не принимали посетителей в связи с ограничительными мерами по профилактике COVID-19. Бассейнам разрешено работать с загрузкой объекта в объеме не более 25% от единовременной пропускной способности и при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер. При бальнеологических процедурах также сохраняется требование по соблюдению социального дистанцирования. Объекты будут оснащены оборудованием по обеззараживанию воздуха в помещениях.
Фото: egov-buryatia.ru
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