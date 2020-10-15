В Бурятии поставлен новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки – 141

Растет число летальных исходов от коронавируса – всего умерли 90 человек



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 8499. Это на 141 случай больше, чем было в среду. Из 141 случая заболевания 101 зарегистрирован в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5238 случаев (62% от общего числа инфицированных).



Успешно завершил лечение и выписался из больниц 6501 человек. Умерли 90 человек, трое за последние сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Солнечная, 4а умер пациент 64 лет с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, ишемической кардиомиопатией с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. Находился в стационаре трое суток.



В стационаре по ул. Пирогова, 30а умер пациент 75 лет с тяжелой формой новой коронавирусной пневмонии, осложненной двусторонней пневмонией, тромбоэмболией легочной артерии, с сопутствующим сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца с нарушением ритма. Находился в стационаре 7 суток, из них трое суток в отделении реанимации на ИВЛ.



В БСМП умерла пациентка 84 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной полисегментарной пневмонией, с сопуствующей хронической ишемией мозга, ишемической болезнью сердца, переломом бедра. Находилась в стационаре 11 суток.



Из 141 нового случая коронавируса: 112 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3798 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1145 пациентов, из них 24 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



Амбулаторное лечение проходят 763 пациента с COVID-19 легким течением заболевания.



В обсерваторе находится 31 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3374 человек, с нарастающим итогом – от 407 988 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Суточная заражаемость COVID-19 в Бурятии сохраняется на рекордно высоких показателях, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В октябре ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом в республике превысил рекордный с начала года порог в 90 случаев в сутки. Эксперты ИЦК анализировали статистику суточного прироста инфицированных в период с 1 апреля по 14 октября. Предыдущие всплески заболеваемости в Бурятии был отмечены 15 мая (88 человек в сутки) и 20 июня (90 человек в сутки). Июль и август количество заболеваний постепенно снижалось, однако с середины сентября ежедневно растет.



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