В Улан-Удэ пропавшую Валерию Ванкееву будут искать на берегах Уды и Селенги

Поиски девушки ведет следственный комитет, городская спасательная служба и поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Улан-Удэ сегодня к поискам на воде 24-летней Валерии Ванкеевой приступила Бурятская республиканская поисково-спасательной служба. Девушка могла утонуть, спасатели на лодке будут просматривать береговую линию Уды и Селенги, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, Валерия Ванкеева она исчезла 5 октября. Её поисками занялись следственный комитет, городская спасательная служба и поисковый отряд «ЛизаАлерт». Отрабатываются все версии.
Как сообщал «Номер один», Валерия работала в минздраве Бурятии, ее характеризуют как ответственного, серьезного сотрудника. Друзья говорят, что накануне исчезновения она поссорилась с родными и со своим молодым человеком, однако истинной причины ее исчезновения пока никто не знает.
Тем временем родные Валерии сходят с ума от неизвестности и просят всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, откликнуться. Телефон для связи дала подруга Сарана 8983 3315 116.
Следственное управление СКР по Бурятии также просит всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении девушки, изображенной на фотографии, или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28 (дежурный Следственного управления) или 02 (102) (полиция).
Фото: buryatia.sledcom.ru
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