В Забайкалье обнаружены лошади-пегасы

Скакунов с рисунком крыльев на спине нашли специалисты ветеринарной станции







Необычных лошадей с рисунком крыльев на спине обнаружили специалисты ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Забайкальского края в Калганском районе, сообщили в краевой госветслужбе. Это произошло во время плановой вакцинации на территории фермерского хозяйства Елены Кузьминой.



«У этих лошадей с обеих сторон отчетливо виден затейливый рисунок, напоминающий крылья. На этом месте шерсть немного длиннее и пушистее. Уникальный окрас этих животных вероятнее всего передается по генетической линии и встречается крайне редко»,- пояснила начальник ветеринарной станции Забайкальского края Наталья Павлушкина.



По словам владелицы фермерского хозяйства Елены Кузьминой, около пяти лет в хозяйство был привезен жеребец по кличке Крылатый, взятый в аренду из Читинской конюшни. «У него тоже можно было разглядеть узор в виде крыльев, но он был не таким отчетливым, как у нынешнего потомства»,- рассказала Елена Кузьмина.



Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

