15.10.2020
В Улан-Удэ закроют сквозной проезд от 102 квартала

В Улан-Удэ закроют сквозной проезд от 102 квартала

Причина - проведение дорожно-ремонтных работ

С 17 по 28 октября включительно в Улан-Удэ будет перекрыт сквозной проезд от 102 квартала по улице Ринчино до 101, 118-120 кварталов. Проезд перекрывают в связи с проведением дорожно-ремонтных работ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Объезд будет осуществляться через микрорайон Горький.


Также с 17 по 28 октября будет закрыт сквозной проезд от 102 квартала до улицы Ченкирова.

Фото: «Номер один»
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