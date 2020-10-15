Вице-премьер: «Необходимо решение всех накопленных на Байкале проблем»

В Москве прошло первое заседание новой правительственной «байкальской» комиссии



Обсуждение дополнительных мер по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ) при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Такой стала центральная тема первого заседания вновь образованной правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Его провела заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, сообщила пресс-служба правительства РФ.



«В рамках национального проекта «Экология» сохранение озера Байкал является приоритетной задачей. Со всеми участниками одноимённого федерального проекта мы договорились, что результатом будет решение всех накопленных в отношении Байкала и Байкальской природной территории проблем – как нормативного характера, так и проблем, связанных с антропогенной нагрузкой на этот водный объект и прилегающие к нему территории», – отметила Виктория Абрамченко.



Касаясь проекта по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, она подчеркнула, что «такой важный инфраструктурный проект по соединению дальневосточных, сибирских территорий с Центральной Россией должен быть экологичным, общая задача – не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы».



Зампред правительства сообщила, что по итогам обсуждения вопроса достигнута договоренность с ОАО «РЖД» о восстановлении лесного фонда в объеме, в пять раз превышающем нормативные требования, в случаях его вырубки.



Кроме того, Виктория Абрамченко поручила обратить внимание на необходимость регламентирования процесса обращения со строительными отходами и организации работы площадок временного накопления отходов в ходе строительства или реконструкции объектов магистральной инфраструктуры. В частности, поручено подготовить проект распоряжения правительства, определяющего требования к временному накоплению отходов, местам их размещения, а также порядок их последующей рекультивации.



Вице-премьер также подчеркнула, что необходим экологический аудит реализации проектов с привлечением российской науки, экологов и общественности. По итогам заседания вице-премьер поручила минприроды России совместно с надзорными органами обеспечить природоохранный контроль на всех стадиях реализации инфраструктурного проекта.



В ходе заседания также обсуждались меры по обеспечению регулярного экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на всей Байкальской природной территории. Как сообщила вице-премьер, в целях исполнения поручения президента по разработке интегрированных показателей охраны уникальной экологической системы озера Байкал и ее состояния с использованием данных государственного экологического мониторинга минприроды совместно с Сибирским отделением РАН разрабатывается платформа цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки БПТ. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2020 году завершаются работы по созданию государственного мультиязычного информационного ресурса, обеспечению интернет-доступа к цифровой информации в области охраны озера Байкал и БПТ.



Кроме того, разработка информационной системы экологического мониторинга БПТ предусмотрена соглашением между минприроды и ОАО «РЖД» о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды особо охраняемых природных территорий федерального значения. Как отметила вице-премьер, любые системы мониторинга должны быть интегрированы в единую федеральную государственную систему экологического мониторинга состояния окружающей среды.



«По поручению президента правительство утвердило 1 сентября концепцию создания большой федеральной системы мониторинга окружающей среды. Это направление войдет в новый федеральный проект нацпроекта «Экология». Очевидно, что в новой экологической реальности консолидация сил экологов, общественников, бизнеса и государства имеет особое значение. Поэтому все локальные мониторинговые системы по оценке влияния промышленности либо деятельности человека, антропогенной нагрузки на окружающую среду, которые создаются либо уже созданы, должны быть встроены в единое цифровое пространство», – заявила Виктория Абрамченко.



В ходе заседания также шла речь о реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов. Борьба с браконьерством с использованием современного оснащения органов рыбоохраны должна обеспечить создание устойчивой системы естественного воспроизводства и восстановления водных биоресурсов озера Байкал.



Как отмечено в ходе заседания, Росрыболовство регулярно проводит молекулярно-генетические исследования и раннюю диагностику заболевания рыб. Также ведомство планирует провести реконструкцию двух рыбоводных заводов в Бурятии и сформировать мобильный комплекс рыбоохраны. Это позволит предупредить массовые заболевания рыб заводского происхождения, увеличить выпуск личинок и молоди омуля и осетра к 2024 году до 2 млрд штук и в итоге обеспечить восстановление запасов ценных видов водных биоресурсов.



Кроме того, шла речь о развитии рыбохозяйственного комплекса на байкальской территории. Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с правительством Иркутской области и РАН дополнительно проработать вопрос развития аквакультуры в регионе.



В заседании в режиме видеоконференции приняли участие министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, а также представители администрации президента РФ, МЧС, МИДа, Минстроя, Минэкономразвития, Минздрава, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета, Росрыболовства, Росводресурсов, Росреестра и РАН.



Фото: government.ru

