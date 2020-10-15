В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Медицинская

Ремонт шел с учетом большого потока грузового транспорта





Ремонт дороги по улице Медицинская в Октябрьском районе завершен. Дорогу обновили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Участок дороги протяженностью 900 метров ремонтировала подрядная организация ООО «Доринвест». Дорожники демонтировали старый асфальт и заменили новым, установили бортовые камни, проложили тротуары с двух сторон, обустроили ливневую канализацию. Также были установлены дорожные знаки и нанесена разметка.Как отметили в мэрии, на улицу Медицинская приходится большой поток движения транспорта. Отремонтированный участок является подъездной дорогой к Русскому драматическому театру и к Республиканской инфекционной больнице. Кроме этого, дорога соединяет промышленные зоны города.- По этому объекту большой поток грузового и легкового движения. Дорога была сделана таким образом, чтобы она могла выдерживать большие транспортные нагрузки. Так, грузовой автотранспорт может магистрально не задействовать улицу Терешковой и следовать мимо, по улице Медицинская, - подчеркнул заместитель директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.Напомним, в строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта БКАД в ремонтную компанию попали 29 участков дорог. Сейчас идет приемка. Город Улан-Удэ участвует в реализации сначала приоритетного, а теперь национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 млн рублей. Изначально планировалось ремонтировать 27 объектов, но благодаря экономии в результате торгов к перечню добавили дороги по улицам Толстого и Павлова.Фото: мэрия Улан-Удэ