Осенняя пора – деревьев обрезание

В Улан-Удэ их обрезают по науке, но горожане огорчаются видом улиц







В Улан-Удэ началась осенняя обрезка деревьев с учетом рекомендаций ученых, сообщил Комитет городского хозяйства столицы Бурятии. Большую помощь в развитии и содержании зеленых насаждений города Улан-Удэ оказывает созданный в этом году научно-технический совет по озеленению, в состав которого входят преподаватели, ученые БГХСА, БГУ, БурНИИСХ и Лесопромышленного колледжа, общественники, журналисты, лесники.



Совет уже провел оценку степени обрезки тополей на улицах Бабушкина и Сахьяновой, придя к заключению, что «Городское лесничество» соблюдает рекомендации по правильной обрезке, рассказали в комитете, предупреждая грядущие и ставшие традиционными споры по теме «обрезать - не обрезать».



«На первый взгляд - обрезка ветвей это кощунственное вмешательство в естественные природные процессы. Но отсутствие подобного ухода может привести к неконтролируемому росту ветвей, которые при сильном ветре могут отломиться и создать угрозу жизни и безопасности прохожим, повредить коммуникации. Правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность растений, к примеру, при сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев, - поясняется в релизе Комитета городского хозяйства. - Чтобы лучше понять назначение обрезки, изучим опыт Москвы, а именно правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утвержденные постановлением правительства столицы Россиим.



Согласно опыту Москвы, кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с санитарной обрезкой. У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 года. Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.



Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. У многих видов деревьев (липы, тополя, клен ясенелистный и остролистный) в верхней части побегов закладываются слабые почки. Из них весной могут развиваться слабые побеги, а более сильные обычно развиваются из почек, находящихся в средней части ветвей. Поэтому удалением верхних, более слабых частей побегов, можно улучшить рост и развитие кроны в целом. Кроме того, неблагоприятные условия произрастания часто являются причиной неравномерного развития роста побегов у молодых деревьев, в результате чего образуется некрасивая несимметричная крона.



Также с возрастом у деревьев рост побегов в средней части кроны постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, а более сильные вегетативные почки закладываются в нижней части побегов. В этих случаях следует применять умеренную обрезку, в результате которой происходит изменение верхних побегов, укрупнение листьев и загущение кроны. В этом случае у медленно растущих древесных видов (вяз, липы, яблоня) следует удалять 20-50% прироста последнего года, у быстро растущих (клен ясенелистный, тополя, ясень зеленый) - до 60-70% прироста.



И еще, по мере старения деревьев происходит постепенное загущение крон, что приводит к увеличению количества усыхающих и ослабленных ветвей, которые создают внутри кроны благоприятные условия для развития различных заболеваний; развитию гнилей и возникновению дупел, листья нормально развиваются только по периферии кроны. Укрупнения листьев и годичных приростов в этом случае можно добиться только путем сильной обрезки и прореживания крон».



Впрочем, разъяснения комитета не привели к умиротворению в обществе. В соцсетях начавшуюся обрезку уже критикуют. Впрочем, как и всегда это бывает осенью и весной. Примета сезона, так сказать…



Фото: Комитет городского хозяйства

