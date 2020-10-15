В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, который числился в трёх розысках

Будучи подозреваемым в краже и находясь под подпиской о невыезде, он скрылся от органов следствия



Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии накануне днем, находясь на маршруте патрулирования в селе Кижинга, обратила внимание на мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который подозрительно себя вел – закрывал лицо рукой, пытаясь скрыться.



При установлении личности у мужчины при себе не оказалось документов, при этом он трижды представлялся разными именами. Подозрительного выпивоху доставили в отдел полиции, где он назвал свое настоящее имя.

В ходе разбирательства установлено, что задержанный 45-летний житель Кабанского района, находится в трех розысках – федеральном, оперативном и за судебными приставами.



Мужчина, будучи подозреваемым по уголовному делу по статье 158 УК РФ «Кража», скрылся от органов следствия, находясь под подпиской о невыезде. Он выехал за пределы населенного пункта и уже год скрывался. Еще один розыск был за судебными приставами на возмещение ущерба, причиненного преступлением.



Задержанный передан инициаторам федерального розыска, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

