В Улан-Удэ семья работников «Водоканала» 38 лет живет на насосной станции

Предприятие попыталось выселить их оттуда, но безуспешно





Любопытное дело рассмотрел на днях Железнодорожный суд Улан-Удэ. МУП «Водоканал» подал иск с требованием выселить из занимаемого помещения свою сотрудницу, которая вместе с семьей уже почти сорок лет проживает на территории… водонасосной станции.

Как сказано в иске, в 2015 году Комитет по управлению имуществом администрации Улан-Удэ передал «Водоканалу» водонасосную станцию, по тому же адресу находится помещение для охраны резервуаров, в котором проживает ответчик. Фактически оно не является жилым и не предназначено для постоянного проживания. Ответчику было предложено добровольно освободить помещение, но он отказался.Также на «Водоканале» отметили, что в ходе проверок контролирующих органов предприятие могут оштрафовать за факт проживания людей в помещении, которое для этого не предназначено.Женщина, живущая на насосной станции, иск не признала. Она пояснила, что с супругом работает на «Водоканале» и вместе они следят за датчиком уровня воды в резервуаре. Данное помещение еще в 1982 году предоставили ее отцу, который также работал на предприятии. Отец и она с детьми прописаны по этому адресу. При этом никаких документов на жилое помещение у них не имеется.Рассмотрев материалы дела и доводы сторон, суд принял решение отказать в удовлетворении иска.«Истцом так и не были представлены доказательства наличия каких-либо вещных прав на спорное помещение. Тем самым, истец не подтвердил наличие у него правовых оснований для предъявления заявленного иска. Сведения о том, что спорное жилое помещение на момент подачи иска состоит в муниципальной собственности, объективно отсутствуют. Никаких документов в отношении спорного жилого помещения ни у истца, ни у третьего лица - Комитета по управлению имуществом администрации Улан-Удэ, не имеется», сообщили в пресс-службе суда.Кроме того, согласно ответу на запросы суда, «по данным архива до 01.10.1998 г. объект недвижимости отсутствует». Также отсутствуют сведения о чьих-либо правах на спорное помещение и в ЕГРН. По договору аренды от 2015 года данное помещение истцу не передавалось.Все перечисленное и стало основанием для отказа в удовлетворении иска, отметили в суде.Однако точку в деле выселения работников «Водоканала» с насосной станции ставить пока рано. Не исключено, что предприятие обжалует решение районного суда в вышестоящей инстанции.Фото: russianstock.ru