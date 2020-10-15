Каждый забайкалец с коронавирусом заражает минимум одного человека

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за последнюю неделю в Забайкалье составил 1,72
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за последнюю неделю в Забайкалье составил 1,72. Это показатель, который демонстрирует темп роста заболеваемости. Текущая цифра означает, что три забайкальца с подтвержденным диагнозом заражают суммарно еще пять человек. Каждый из заболевших в среднем передает инфекцию хотя бы одному, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.
Также в штабе по коронавирусу уточнили, что под меднаблюдением в качестве контактных с зараженным сейчас находятся 5296 жителей Забайкалья.
«Напоминаем, что при обнаружении COVID-19 у пациента, анализируется и круг лиц, контактировавших с ним за последнее время. Все эти граждане находятся дома, под наблюдением специалистов в течение всего инкубационного периода – 14 дней. Наблюдение прекращается после повторного отрицательного теста на наличие COVID-19», - пояснили специалисты территориального управления Роспотребнадзора.
Прирост заболевания коронавирусом в Забайкальском крае на этой неделе приблизился к отметке в 60% по сравнению с прошлой. Резкий всплеск заболевания потребовал увеличения числа коечного фонда. Девятый по счету моностационар развернулся на базе краевой психиатрической больницы им. Кандинского. По данным на 15 октября, число выявленных случаев за последние сутки в Забайкалье составило 188. Нарастающим итогом в регионе выявлено 8297 случаев. Общее число летальных случаев – 72. Коечный фонд заполнен на 85,5%.
Отметим, в Бурятии занятость коечного фонда составляет 86,8 %. Как сообщал «Номер один», в настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1471 койка, занято – 1277, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1145, свободно 194 койки. Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 8499. Это на 141 случай больше, чем было в среду. Из 141 случая заболевания 101 зарегистрирован в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5238 случаев (62% от общего числа инфицированных). Успешно завершил лечение и выписался из больниц 6501 человек. Умерли 90 человек, трое за последние сутки.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?