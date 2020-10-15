В Бурятии требуются сотрудники для контроля за работой пунктов приема и отгрузки древесины

Новый отдел в Бурприроднадзоре заработает с 1 января
Правительство Бурятии объявило конкурс на замещение должностей в новом отделе, создаваемом в штате Бурприроднадзора, который будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины на территории республики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября 2019 года.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по декриминализации лесопромышленной отрасли. В Бурятии реализуется комплекс мер по выявлению незаконной заготовки древесины. По каждому факту проводится служебная проверка в отношении должностных лиц, которые отвечают за сохранность лесных богатств на территории обслуживания. За 9 месяцев 2020 года прослеживается положительная динамика по снижению количества совершаемых преступлений по незаконным рубкам на 21,6 % (за 9 месяцев 2019 года было зарегистрировано 928 преступлений, в 2020 – 728). На 31,3% снизился размер материального ущерба от незаконных рубок.
Депутаты Народного Хурала поддержали инициативу правительства Бурятии по созданию специального отдела для регионального государственного контроля в сфере деятельности пунктов.
Отдел, созданный в штате Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (далее - Бурприроднадзор) заработает с 1 января 2021 года.
Региональный контроль (надзор) за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины будут осуществлять 10 государственных гражданских служащих, из них: заместитель руководителя - начальник отдела, заместитель начальника отдела, юрист отдела и государственные инспекторы.
- В настоящее время объявлен конкурс для включения в кадровый резерв на должности заместителя начальника отдела и на должности инспекторов. Приглашаем принять участие в конкурсе. Требуются граждане с высшим образованием по направлениям подготовки: лесное дело, юриспруденция, экология и природопользование. Без предъявления требований по стажу, - сообщил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.
Полная информация о конкурсе размещена на сайте правительства Бурятии. Телефон для справок (3012) 44-44-97.
Конкурс на соискание должности заместителя руководителя- начальника отдела будет объявлен в ближайшее время.
Фото: «Номер один»
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