В Бурятии требуются сотрудники для контроля за работой пунктов приема и отгрузки древесины

Новый отдел в Бурприроднадзоре заработает с 1 января





Правительство Бурятии объявило конкурс на замещение должностей в новом отделе, создаваемом в штате Бурприроднадзора, который будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины на территории республики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября 2019 года.