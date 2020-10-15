В Улан-Удэ ищут 41-летнюю горожанку

Она ушла с работы 2 октября, и до сих пор о ней нет известий



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 41-летнюю горожанку Маргариту Дармаеву, которая утром 2 октября покинула рабочее место на улице Ключевской, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Является уроженкой села Барагхан Курумканского района, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 169 см, волосы черные до плеч, глаза карие.



Была одета: шапка вязаная, демисезонное пальто и ботинки черного цвета, кофта вязаная черная с блестками. При себе сумка дамская бежевого цвета.



При наличии какой-либо информации о данной гражданке либо ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(924)011-13-11, 29-24-20 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

