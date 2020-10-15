Минобраз Бурятии: вопрос о ликвидации аграрного колледжа не ставится

Чиновники заверили, что речь идет лишь об объединении двух учебных заведений





Министерство образования и науки Бурятии прокомментировало ситуацию вокруг Бурятского аграрного колледжа.

Напомним, на днях в соцсетях появилась информация о ликвидации старейшего среднего-специального учебного заведения Бурятии - аграрного колледжа.«К большому сожалению, нас переводят в академию БГСХА, а наш колледж заберёт учреждение БКН (Байкальский колледж недропользования – прим. авт.). 75% преподавательского состава увольняют, не оповестив заранее. То есть, многие преподаватели останутся без работы, а студенты без нормального и привычного обучения. Также БКН заберёт общежитие, в котором примерно 180 человек. 180 студентов переведут в общежитие БГСХА, в котором критически мало мест, в связи с этим студентов академии 4-5 курса просят снимать квартиры и съезжать из общежития. Мы против переезда БКН в НАШ колледж», сообщалось в паблике «Аноним 03».Между тем сегодня власти республики в лице Минобраза заверили, что «вопрос о закрытии или ликвидации Бурятского аграрного колледжа не ставится».«В прошлую пятницу, 9 октября под председательством первого зампреда правительства Бурятии Игоря Зураева состоялось рабочее совещание по вопросу объединения Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова и Байкальского колледжа недропользования. Решением совещания стало создание рабочей группы, в которую вошли представители Народного Хурала Бурятии, республиканских органов исполнительной власти, общественных организаций, органов государственно-общественного управления двух колледжей. Именно рабочая группа при правительстве республики должна решить острые вопросы и принять консолидированное решение. Вопрос о закрытии или ликвидации Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова не ставится», - заявили в министерстве.В свою очередь сам Игорь Зураев в соцсетях заявил, что речь идёт об объединении, а не о ликвидации колледжа.«Речь идёт об объединении с колледжем недропользования. Рядом успешно работает агротехнический колледж БГСХА, определённые компетенции смогут взять на себя они. Агротехнический колледж БГСХА в интересах республики готов подставить плечо, студенты, готовые перейти туда, не будут разочарованы. Он обучает по схожим профессиям, есть готовность предоставить общежитие для студентов и преподавательские ставки, 47 ставок есть у них», - сообщил зампред.Ректор БГСХА Галсан Дареев подтвердил эту информацию.«Агротехнический колледж БГСХА готов принять всех желающих перевестись студентов. Мы можем принять 550-600 студентов на СПО. Также можем принять на работу около 45 преподавателей. И студентам, и преподавателям можем предоставить общежитие. Общее количество мест в наших 5 общежитиях - 1300. Сейчас живет в них около 900 человек», - сообщил ректор сельхозакадемии.Фото: «Номер один»