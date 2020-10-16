В Улан-Удэ уличные камеры все чаще выходят из строя

Средств на их замену пока нет





Камеры общественного наблюдения в столице Бурятии все чаще дают сбой и простаивают. Как сообщили в МВД по РБ, из 326 видеокамер, размещенных на улицах, 32 устройства не работают. Причина в основном одна - техническая проблема с эксплуатацией. Напомним, что многие устройства работают уже много лет и не выдерживают суровых условий эксплуатации и вандализма.

Массово видеокамеры начали устанавливать в Улан-Удэ с 2012 года. А спустя два года начала работу программа ««Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года». В среднем за эти годы ежегодное финансирование составляло 50-100 млн рублей. В этом году действие программы заканчивается. Но какой объем ассигнований на безопасность будет заложен в региональный бюджет (из которого и финансируется программа) в связи ростом дефицита, пока неясно.Тем более что необходимость увеличения ассигнований весьма актуальна. Ведь наряду с плохим состоянием многих видеокамер потребуются и другие траты.- Давно назрело подсоединение всех детских садов и школ города к единой системе «Безопасный город», что позволило бы полиции более оперативно реагировать на правонарушения в данных учреждениях, - сообщил депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков. - К сожалению, пока все инициативы в данном направлении остаются без внимания.Судя по всему, решение данного вопроса упирается не только в необходимость разграничения «наблюдательных» полномочий между региональными и муниципальными структурами. Но и, прежде всего, в необходимость изыскать дополнительные источники финансирования. С целью подсоединения локальных систем видеонаблюдения в школах и детсадах в систему «Безопасный город» потребуются десятки, если не сотни миллионов рублей. Поскольку многие действующие в школьных и дошкольных учреждениях видеокамеры не соответствуют необходимым требованиям и нуждаются в замене.Между тем ситуация с преступностью в регионе в связи с продолжающимся экономическим кризисом далека от идеальной. По данным МВД по РФ, за 8 месяцев 2020 года Бурятия занимает восьмое место в стране с удельным весом в 45,5% от числа лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. За этот же период на 6% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, составив 3556 случаев. Так что пока, несмотря на все предпринимаемые меры в области общественного видеонаблюдения, Улан-Удэ остается в целом довольно небезопасным городом.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»