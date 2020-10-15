Жителя Бурятии будут судить в Забайкальске за контрабанду золота

С помощью знакомой он хотел вывезти в КНР почти 2 кг золота на 4,8 млн рублей



Заместитель прокурора Забайкальского края Арсалан Дамдинжапов направил в суд уголовное дело о незаконном обороте и контрабанде золота на 4,8 миллиона рублей. Он утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Бурятии и жительницы Забайкалья, сообщили в краевой прокуратуре.



Они обвиняются в «незаконном приобретении, хранении и перевозке драгоценных металлов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» и в «контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов».



По версии следствия, житель Бурятии в 2013 году в нарушение установленных правил приобрел и в дальнейшем незаконно хранил у себя переплавленное в слитки золото. Общая масса химически чистого драгоценного металла составила 1,9 килограмма стоимостью 4,8 миллиона рублей.



С целью сбыта и контрабанды золота в июле 2018 года он перевез его на автомобиле из Улан-Удэ в приграничный с КНР поселок Забайкальск, где предложил своей знакомой за денежное вознаграждение незаконно переместить драгоценный металл через таможенную границу России.



Женщина согласилась, однако при прохождении таможенного контроля золото обнаружено и изъято сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Расследование уголовного дела велось органами следствия УФСБ России по Забайкальскому краю.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский районный суд.



Фото: pixabay.com

