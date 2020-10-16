Роспотребнадзор подтвердил пригодность антисептика, закупленного для школ Бурятии

Скандал вокруг жидкости для обработки рук Vaitex разгорелся после того, как активист ОНФ подверг критике закупку минобразования



Жидкость для обработки рук с антибактериальным эффектом Vaitex , закупленная минобразования Бурятии для школ, соответствует требованиям регламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и может использоваться в соответствии с назначением, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.



Оно провело проверку сведений, размещенных в СМИ, о закупке якобы негодного антисептика для школ.



В соответствии с законодательством о техническом регулировании на маркировочном ярлыке содержится необходимая информация для потребителей, в том числе, о содержании не менее 70% изопропилового спирта и способах применения, отметили в управлении.







Напомним, все началось 7 октября с поста в соцсетях активиста ОНФ Максима Киреенко. Его внимание привлекли бутылочки антисептиков Vaitex в школах. «Фронтовик» настаивал на том, что это не антисептик, а средство для рук с антибактериальным эффектом. Как выяснилось, продукцию произвела компания «Новахим» из Екатеринбурга, которая занимается обеспечением автомобильной и другой промышленности современными смазочно-охлаждающими жидкостями высокого качества. Кроме антисептика к продаже предлагается незамерзайка, машинные масла и прочие технические жидкости. Однако средств для рук, в том числе с содержанием спирта более 70%, на сайте компании нет.



Закупка данных антисептиков осуществлялась централизованно министерством образования Республики Бурятия путем заключения 2 и 10 сентября 2020 года двух договоров по цене 350 рублей за литр. Общая сумма контрактов более 60 миллионов рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика без проведения торгов, правда, по дешевой цене. Но приобретена косметика от производителя незамерзайки, утверждает активист ОНФ.



Министерство образования и науки 8 октября распространило пресс-релиз, в котором категорично утверждало, что «приобретенные ранее антисептики для школ соответствует требованиям Роспотребнадзора».



В частности, ведомство настаивало на том, что в состав приобретенных средств для обработки рук с антибактериальным эффектом входит: изопропиловый спирт не менее 70%, вода, глицерин, четвертичные аммониевые основания, ПАВ, отдушка. Закупленные кожные антисептики прошли лабораторные испытания в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области, имеют положительное экспертное заключение и соответствуют требованиям Роспотребнадзора.



В ответ активист ОНФ сделал еще одну публикацию, в которой настаивает на том, что «приобретенное средство эффективно против микробов, а эффективность против вирусов не доказана».



Теперь остается подождать выводов прокуратуры.



Фото: pixabay.com



Жидкость для обработки рук с антибактериальным эффектом Vaitex , закупленная минобразования Бурятии для школ, соответствует требованиям регламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и может использоваться в соответствии с назначением, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.Оно провело проверку сведений, размещенных в СМИ, о закупке якобы негодного антисептика для школ.В соответствии с законодательством о техническом регулировании на маркировочном ярлыке содержится необходимая информация для потребителей, в том числе, о содержании не менее 70% изопропилового спирта и способах применения, отметили в управлении. Как сообщал «Номер один» , прокуратурой Бурятии организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о нарушениях, допущенных министерством образования и науки республики Бурятия при закупке дезинфицирующих средств для школ. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения министерством законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.Напомним, все началось 7 октября с поста в соцсетях активиста ОНФ Максима Киреенко. Его внимание привлекли бутылочки антисептиков Vaitex в школах. «Фронтовик» настаивал на том, что это не антисептик, а средство для рук с антибактериальным эффектом. Как выяснилось, продукцию произвела компания «Новахим» из Екатеринбурга, которая занимается обеспечением автомобильной и другой промышленности современными смазочно-охлаждающими жидкостями высокого качества. Кроме антисептика к продаже предлагается незамерзайка, машинные масла и прочие технические жидкости. Однако средств для рук, в том числе с содержанием спирта более 70%, на сайте компании нет.Закупка данных антисептиков осуществлялась централизованно министерством образования Республики Бурятия путем заключения 2 и 10 сентября 2020 года двух договоров по цене 350 рублей за литр. Общая сумма контрактов более 60 миллионов рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика без проведения торгов, правда, по дешевой цене. Но приобретена косметика от производителя незамерзайки, утверждает активист ОНФ.Министерство образования и науки 8 октября распространило пресс-релиз, в котором категорично утверждало, что «приобретенные ранее антисептики для школ соответствует требованиям Роспотребнадзора».В частности, ведомство настаивало на том, что в состав приобретенных средств для обработки рук с антибактериальным эффектом входит: изопропиловый спирт не менее 70%, вода, глицерин, четвертичные аммониевые основания, ПАВ, отдушка. Закупленные кожные антисептики прошли лабораторные испытания в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области, имеют положительное экспертное заключение и соответствуют требованиям Роспотребнадзора.В ответ активист ОНФ сделал еще одну публикацию, в которой настаивает на том, что «приобретенное средство эффективно против микробов, а эффективность против вирусов не доказана».Теперь остается подождать выводов прокуратуры.Фото: pixabay.com