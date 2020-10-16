16.10.2020
Роспотребнадзор подтвердил пригодность антисептика, закупленного для школ Бурятии

Роспотребнадзор подтвердил пригодность антисептика, закупленного для школ Бурятии

Скандал вокруг жидкости для обработки рук Vaitex разгорелся после того, как активист ОНФ подверг критике закупку минобразования  

Жидкость для обработки рук с антибактериальным эффектом Vaitex , закупленная минобразования Бурятии для школ, соответствует требованиям регламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и может использоваться в соответствии с назначением, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.

Оно провело проверку сведений, размещенных в СМИ, о закупке якобы негодного антисептика для школ.

В соответствии с законодательством о техническом регулировании на маркировочном ярлыке содержится необходимая информация для потребителей, в том числе, о содержании не менее 70% изопропилового спирта и способах применения, отметили в управлении.

Как сообщал «Номер один», прокуратурой Бурятии организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о нарушениях, допущенных министерством образования и науки республики Бурятия при закупке дезинфицирующих средств для школ. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения министерством законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.

Напомним, все началось 7 октября с поста в соцсетях активиста ОНФ Максима Киреенко. Его внимание привлекли бутылочки антисептиков Vaitex в школах. «Фронтовик» настаивал на том, что это не антисептик, а средство для рук с антибактериальным эффектом. Как выяснилось, продукцию произвела компания «Новахим» из Екатеринбурга, которая занимается обеспечением автомобильной и другой промышленности современными смазочно-охлаждающими жидкостями высокого качества. Кроме антисептика к продаже предлагается незамерзайка, машинные масла и прочие технические жидкости. Однако средств для рук, в том числе с содержанием спирта более 70%, на сайте компании нет.

Закупка данных антисептиков осуществлялась централизованно министерством образования Республики Бурятия путем заключения 2 и 10 сентября 2020 года двух договоров по цене 350 рублей за литр. Общая сумма контрактов более 60 миллионов рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика без проведения торгов, правда, по дешевой цене. Но приобретена косметика от производителя незамерзайки, утверждает активист ОНФ.

Министерство образования и науки 8 октября распространило пресс-релиз, в котором категорично утверждало, что «приобретенные ранее антисептики для школ соответствует требованиям Роспотребнадзора».

В частности, ведомство настаивало на том, что в состав приобретенных средств для обработки рук с антибактериальным эффектом входит: изопропиловый спирт не менее 70%, вода, глицерин, четвертичные аммониевые основания, ПАВ, отдушка. Закупленные кожные антисептики прошли лабораторные испытания в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области, имеют положительное экспертное заключение и соответствуют требованиям Роспотребнадзора.

В ответ активист ОНФ сделал еще одну публикацию, в которой настаивает на том, что «приобретенное средство эффективно против микробов, а эффективность против вирусов не доказана».

Теперь остается подождать выводов прокуратуры.

Фото: pixabay.com

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