В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Эпицентр поземных толчков, которые не ощущались, находился в Курумканском районе
В Бурятии в четверг вечером в 21:32 (местного времени) в 43 км восточнее от села Улюнхан Курумканского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3, сообщили в региональном главке МЧС.
Со слов оперативных дежурных Курумканского и Баунтовского районов, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Фото: Фото: pixabay.com
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