АУЕ*: угроза реальная или мифическая?

Россияне слабо осведомлены о движении АУЕ*, но его запрет считают правильной мерой



Абсолютное большинство россиян считает, что признание АУЕ* экстремисткой организацией и ее запрет в России — правильное решение (85%), сообщает



Только один из пяти наших соотечественников смог назвать, чем занимается это движение (22%), вдвое чаще молодежь 18-24 лет (46%), также выше доля среди жителей городов-миллионников (30%), столиц (28%) и городов с населением 500-950 тысяч (27%).



Среди смысловых ответов, названных респондентами, лидируют: АУЕ* занимается пропагандой тюремных ценностей, воровского образа жизни (5%), вовлекает молодежь в криминальную среду (4%), является криминальной субкультурой, тюремной группировкой (4%).



В рамках опроса движению АУЕ* было дано следующее определение: это сообщество в России, которое пропагандирует воровские и тюремные понятия, требует соблюдать так называемый «воровской кодекс», взамен обещая поддержку и защиту своим последователям.



Три четверти россиян считают, что это движение представляет опасность для общества (79%), чаще так считают представители старших возрастов: 82% среди 45-59-летних, 87% среди россиян старше 60 лет. Среди россиян, у которых есть дети или внуки (75%), абсолютное большинство считают невозможным, что их ребенок попадет в АУЕ* (90%).



При этом более половины россиян считают проблему распространения АУЕ*, требующей решения и принятия срочных мер (62%). Это мнение чаще встречается среди россиян возраста 60 лет и старше (72%). Не считают эту проблему важной 19% россиян, чаще молодежь 18-24 лет (35%).



Напомним, о криминальном движении АУЕ в Бурятии стали широко стали говорить после ЧП в школе в Сосновом бору, но, по оценке республиканского МВД, оно не имело в Бурятии организованной основы.



Вместе с тем,



Тахи в период с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом, совершавшим тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами, включая Бурятию, где их интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, рассказывали сайты compromat.group и primecrime.ru.



*Экстремистская организация, запрещенная в России.



Фото: pixabay.com Абсолютное большинство россиян считает, что признание АУЕ* экстремисткой организацией и ее запрет в России — правильное решение (85%), сообщает ВЦИОМ . При этом, информированность о движении АУЕ («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) в российском обществе не очень высокая: 62% респондентов впервые услышали о нем в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.Только один из пяти наших соотечественников смог назвать, чем занимается это движение (22%), вдвое чаще молодежь 18-24 лет (46%), также выше доля среди жителей городов-миллионников (30%), столиц (28%) и городов с населением 500-950 тысяч (27%).Среди смысловых ответов, названных респондентами, лидируют: АУЕ* занимается пропагандой тюремных ценностей, воровского образа жизни (5%), вовлекает молодежь в криминальную среду (4%), является криминальной субкультурой, тюремной группировкой (4%).В рамках опроса движению АУЕ* было дано следующее определение: это сообщество в России, которое пропагандирует воровские и тюремные понятия, требует соблюдать так называемый «воровской кодекс», взамен обещая поддержку и защиту своим последователям.Три четверти россиян считают, что это движение представляет опасность для общества (79%), чаще так считают представители старших возрастов: 82% среди 45-59-летних, 87% среди россиян старше 60 лет. Среди россиян, у которых есть дети или внуки (75%), абсолютное большинство считают невозможным, что их ребенок попадет в АУЕ* (90%).При этом более половины россиян считают проблему распространения АУЕ*, требующей решения и принятия срочных мер (62%). Это мнение чаще встречается среди россиян возраста 60 лет и старше (72%). Не считают эту проблему важной 19% россиян, чаще молодежь 18-24 лет (35%).Напомним, о криминальном движении АУЕ в Бурятии стали широко стали говорить после ЧП в школе в Сосновом бору, но, по оценке республиканского МВД, оно не имело в Бурятии организованной основы.Вместе с тем, одним из главных идеологов субкультуры АУЕ* в СМИ назывался ранее судимый уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи . В начале года прокурор Забайкальского края Василий Войкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 местных жителей. Они обвиняются в совершении более 160 преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ «создание преступного сообщества, совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, а также участие в преступном сообществе», сообщил надзорный орган.Тахи в период с 2003 года с участием иных лиц создал и более 10 лет руководил организованным преступным сообществом, совершавшим тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Забайкальского края (ранее – Читинской области) и за его пределами, включая Бурятию, где их интересовала незаконная добыча и продажа нефрита и связанные с этой сферой вымогательства. В большинстве районов региона действовали структурные подразделения, которые возглавляли назначаемые им руководители. Предполагается, что с его подачи система сборов денег в «общак» появилась даже в школах Забайкалья и соседних регионов, рассказывали сайты compromat.group и primecrime.ru.Фото: pixabay.com