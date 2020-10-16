В Бурятии число случаев заражения COVID-19 достигло 8620

Ежесуточный прирост больных коронавирусом - 121 человек, скончался еще один пациент



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 8620. Это на 121 случай больше, чем было в четверг. Из 121 случая заболевания 95 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5333 случая (62% от общего числа инфицированных). Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека, умер 91 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Солнечная, 4а умер пациент 82 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, метаболическим синдромом. Находился на стационарном лечении 17 суток, в отделении реанимации на ИВЛ 12 суток.



Из 121 нового случая коронавируса: 82 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3798 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1260 пациентов, из них 26 детей. Состояние детей удовлетворительное.



Амбулаторное лечение проходят 707 пациентов с COVID-19 легким течением заболевания.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1591 койка, занято – 1370, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1190, свободна 221 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,1 %.



В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 10 тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ шесть пациентов. В стационаре по ул. Пирогова, 30 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 5), на ИВЛ два пациента старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 15 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 4), на ИВЛ – 7 человек, старше 65 лет – 2 человека. В стационаре ДРКБ находятся 75 пациентов, из них детей 13. В отделении реанимации находятся 6 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – больных нет. В стационаре БСМП находятся 158 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся три пациента, на ИВЛ – три пациента, старше 65 лет нет. В стационаре ЦВМ находятся 190 пациентов с COVID-19. В стационаре РКВД находятся 18 пациентов с COVID-19.



В обсерваторе находится 31 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4011 человек, с нарастающим итогом – от 411 999 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели с 8 по 15 октября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 9%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Амурская область занимают четвертое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 8 октября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 9%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован на Чукотке - 5%.



По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается 1 354 163 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 7 948 603 человека.



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